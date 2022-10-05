Malatya’da 4 milyon 455 bin kaçak makaron ele geçirildi

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polisin düzenlediği operasyonda 4 milyon 455 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak makaron ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada ,4 milyon 455 bin bandrolsüz makaron, 39 litre el yapımı alkol ve sigara dolum makineleri ele geçirdi. Kaçak makaronlara ve ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)

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