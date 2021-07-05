Malatya’da 4 bin 372 uyuşturucu hap ele geçirildi

Sıklıkla yaşlılarda ve sporcularda görülen menisküs yırtığının erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, tedavinin ardından özellikle sporcularda menisküs yırtığının tekrarlayabildiğini ve bu yüzden spor yapılan zeminin düzgün olması gerektiğini söyledi.