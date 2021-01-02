Malatya’da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Malatya’da polis ekipleri, kentte yaşanan araç içerisinde hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada çalıntı olduğu saptanan 4 hoparlör, 1 oto teybi, amfi, kolon aksesuarı ve 140 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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