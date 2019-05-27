Malatya’da 17 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi coşkusu

Spor Toto Süper Lig’i 5’inci olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Malatyasporlu taraftarlar, ellerinde sarı-kırmızılı bayraklar ve meşalelerle şehir turu atarak Avrupa Ligi’ine çıkmanın coşkusunu yaşadı.

Ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor’a 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe de evinde UEFA Avrupa Ligi’ne çıkmak isteyen Antalyaspor’u 3-1 yendi. Göztepe de sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Bursaspor, lige veda etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligi 5’inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatyasporlu taraftarlar ise sokak ve caddelere inerek sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde şehir turu attı. Atkıları ve formalarıyla caddeleri dolduran taraftarlar, Yeni Malatyaspor’u destekledi. ‘Malatya Avrupa’ya, Malatya sizinle gurur duyuyor’ tezahüratlarında bulunan taraftarlar, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadı.

2002-2003 sezonunda Avrupa Ligi’ne giden Malatya temsilcisi, 17 yıl aradan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.