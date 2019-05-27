19.1 C
Ankara
27 Mayıs 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Malatya'da 17 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi coşkusu
Spor Toto Süper Lig'i 5'inci olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek.
Spor Gündemi ve Haberleri

Malatya’da 17 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi coşkusu

Editör Editör

-

9
0

Spor Toto Süper Lig’i 5’inci olarak tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 17 yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Malatyasporlu taraftarlar, ellerinde sarı-kırmızılı bayraklar ve meşalelerle şehir turu atarak Avrupa Ligi’ine çıkmanın coşkusunu yaşadı.

Ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor’a 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe de evinde UEFA Avrupa Ligi’ne çıkmak isteyen Antalyaspor’u 3-1 yendi. Göztepe de sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Bursaspor, lige veda etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligi 5’inci sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatyasporlu taraftarlar ise sokak ve caddelere inerek sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde şehir turu attı. Atkıları ve formalarıyla caddeleri dolduran taraftarlar, Yeni Malatyaspor’u destekledi. ‘Malatya Avrupa’ya, Malatya sizinle gurur duyuyor’ tezahüratlarında bulunan taraftarlar, elde edilen başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadı. 

2002-2003 sezonunda Avrupa Ligi’ne giden Malatya temsilcisi, 17 yıl aradan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikRicardo Quaresma’dan Şenol Güneş paylaşımı
Sonraki İçerikSpor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Işık ve stres melatonin hormonunu azaltıyor

Editör -
Çit, antioksidan özelliğinden dolayı melatoninin kalp ve damar sistemini koruyucu etkisi olduğu da belirtti.

Nişanlısı terk etti 1 yılda 44 kilo verdi

Kanser aşısı için, Küba’dan heyet geliyor

Beyin damar hastalıkları artık kesi olmadan tedavi edilebiliyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Spor Gündemi ve Haberleri

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu sona erdi

Editör -
2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi.
Devamını Oku
Beşiktaş

Ricardo Quaresma’dan Şenol Güneş paylaşımı

Editör -
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Gaziantep’te final sevinci

Editör -
Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep'in finale kalması kentte coşku ile kutlandı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı

Editör -
Antalyaspor yönetimi takım kaptanı Diego ile bir yıl uzatma opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71