Malatya’da 15 Temmuz’un sembolü ‘Şevket Dede’, koronavirüsü yendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından katıldığı demokrasi nöbetlerinde sembol haline gelen Şevket Samancı (95), yakalandığı koronavirüsü 15 günlük tedavi ile yendi. Alkışlarla hastanede taburcu edilen Samancı, koronavirüs tedavisi görenlere sabırlı olmaları, vatandaşlara ise kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Malatya’da, koronavirüs testi pozitif çıkan Şevket Samancı, ağır hasta olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedaviye alındı. 15 gün süren tedavi sonrası Samancı’nın yapılan testi negatife döndü. Sağlık çalışanları ‘Şevket Dede’ olarak hitap ettikleri Samancı’yı alkışlarla hastaneden taburcu etti.

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası kent meydanında demokrasi nöbeti tutan Samancı’nın fotoğrafları, kentte sembol haline geldi. İlerleyen yaşına rağmen demokrasi nöbetlerine katılarak birçok kişiye örnek olan Samancı, hastalığı yenmesinin ardından hem sağlık çalışanlarına hem de hastanenin konforlu olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

‘VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN, HASTALAR SABRETSİN’

Hem vatandaşlara hem de tedavi gören hastalara tavsiyelerde bulunan Şevket Samancı, “Hastaneye yattıktan sonra personel beni el üstünde tuttu. Yemekler oldukça iyi, yatakların konforu otellerden daha güzel. Bütün çalışanlara teşekkür ederim, bütün hastalara Allah acil şifalar versin. Sağlık çalışanlarının ayakları taşa değmesin. Hastaların sabretmesi lazım. Tedavi süreci biraz sancılı geçiyor ama doktorlar sağ olsunlar ellerinden geleni yaparak hastaları iyileştiriyor. Tedavi gören hastalar sabırlı olsun. Vatandaşlar da hastalığa karşı dikkat etsin, kurallara uysun” diye konuştu.

‘ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR’

Şevket Samancı’nın torunu Abdulkadir Samancı (21) da dedesinin sağlığına kavuşmasında emeği olan doktorlara teşekkür ederek, “Darısı başka hastaların başına. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Kendi aileleri gibi yardımcı olamaya çalıştılar. Gecesini gündüzlerine katarak sürekli yanlarımızda oldular. Dedemin durumu ağırdı. Doktorlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” dedi.

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