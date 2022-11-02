Malatya’da 11 kaçak göçmen yakalandı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Afgan uyruklu kaçak göçmenlerin sahte belgelerle Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Hareket geçen ekipler, 11 kaçak göçmeni yakalayıp gözaltına aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

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