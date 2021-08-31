Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ata tohumu muhafaza birimi ve bitki ıslah çalışmalarını inceleyen ve Enstitü çalışmaları hakkında bilgi alan Baran, “Yüzyıllardır Anadolu’da kullanılan genetiği ile oynanmamış “Ata” tohumların çoğaltılarak üreticilere ulaştırılması kutsal bir görevdir” dedi.