CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye sorununun taraflarından biri olan Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog içinde olunması gerektiğini savunuyoruz.
Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.
Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Finansal tablolar analizi yapan muhasebecilerin kullandığı
bir tabirdir, ‘’sabunlama’’ veya makyajlama’’ bu tabir, kötü olan bilanço,
nakit akışı ve gelir-gider tablolarında rakamlarla oynayarak, kötü...
CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye sorununun taraflarından biri olan Şam yönetimiyle dolaylı da olsa bir şekilde irtibata geçilmesi ve bir diyalog içinde olunması gerektiğini savunuyoruz.
Kadınların bilgi ve becerilerini geliştirerek, meslek sahibi olmalarını, kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın üretkenliğini ortaya çıkaran çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını belirterek, "Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız" dedi.