Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

AFYONKARAHİSAR’da model ve maket otobüs koleksiyonculuğu yapan şehirlerarası otobüs bilet satış acentesi sahibi Tufan Yaşık (38), koleksiyonunu ilerleyen günlerde müzeye dönüştürme hedefi olduğunu anlattı.

Afyonkarahisar’da 1998 yılında ilk model ve maket otobüsünü alan, sonrasında koleksiyonculuğa merak salan şehirlerarası otobüs bilet satış acentesi sahibi Tufan Yaşık, çocukluğunda otobüslerin arasında büyüdüğünü aktardı. Kendi imkanları ve dostlarının katkıları ile koleksiyonunu genişleten Yaşık, irili ufaklı 400 civarında model ve maket otobüse sahip.

Koleksiyonunu, otogarda babasından devraldığı yazıhanesinde sergileyen Yaşık, 23 yıldır otobüs firmalarına bilet kestiğini, zamanla meraka dönüşen otobüslerin model ve maketlerini toplamaya başladığını söyledi. Koleksiyonuna Afyonkarahisar- Akşehir arasında çalışan ve 1960’lı yıllarda halk arasında ‘Nuh’un Gemisi’ diye adlandırılan Sauer model otobüs maketiyle başladığını belirten Yaşık, “Otobüs maketi koleksiyonu oluşturma merakım çocukluk dönemimde başladı. Otobüslerin arasında büyüdüğüm için ‘Bu otobüslerin de oyuncağı var mıdır, maketi var mıdır’ diye araştırdım. 1998 yılında oluşturmaya başladığım koleksiyonumda şu anda irili ufaklı 400 maket otobüs var. Daha da artacak. Koleksiyonumdaki ilk gözağrı otobüslerim, 98 yılında aldıklarım. Daha sonra ülkemizde güncel, şehirlerarası otobüslerin birebir maketlerini biriktirdim ve biriktirmeye de devam ediyorum” diye konuştu.

‘KOLEKSİYONUMU OTOBÜS MÜZESİ GİBİ TASARLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM’

Koleksiyonu ile ilgili ileriye dönük planlarını da anlatan Yaşık, “Tabi nasip olursa, geliştirdiğim ve geliştirmeye devam ettirdiğim koleksiyonumu otobüs müzesi ve ulaşım müzesi gibi tasarlamayı düşünüyorum” dedi.

Koleksiyonunda 81 ilde hizmet veren firmalara ait otobüslerin maketinin bulunduğunu aktaran Yaşık, “Koleksiyonumda ağırlıklı olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığında günümüzün ve geçmiş tarih otobüsleri bulunuyor. 81 ilimizin kendi otobüs firmaları, kapanan ve güncel çalışmakta olan firmalar, birebir yollarda görebildiğimiz maketleri ve modelleri bulunmaktadır” diye konuştu.