Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, Iğdır'dan gelerek Trabzon'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’i (39) gözaltına aldı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenkejeh'in çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Doğal yolla kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,93 gram metamfetamin çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA Ajansı