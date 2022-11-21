Makas atmaya çalışan sürücü, ışıklarda bekleyen araçlara çaptı

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL(DHA)ARNAVUTKÖY’de makas atmaya çalışan sürücü, trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de orman yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, makas atmaya çalışan seyir halindeki araç trafik ışıklarında bekleyen 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar ağır hasar görürken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın makas atmaya çalışırken, ışıklarda bekleyen araçlara çaptığı görülüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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