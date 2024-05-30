İnsan olmak, insan kalmak çok önemlidir. İnsan yalan söylemez, hırsızlık yapmaz, kul hakkı yemez, devlet malını korur, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösterir. Canlıları korur, sever ve iyilik yapar. Allah'a inancı tamdır, rızkı vereninin Allah olduğunu bilir. Ondan başka kimseden hiçbir şey istemez kabul etmez. Köpeklerine sahip çıkmayan, onları yok edenler o kadar çok örnek gördüm ki. Asla unutamayacaklarını acılar yaşarlar ya eşleri ölür ya çocukları ölür. Ya tedavisi olmayan hastalıklara yakalanırlar, sürüm sürüm sürünürler. Onun için hayvanları kesinlikle öldürmemeliyiz.A

Aşırı üremelerini kontrol altına almak sorunu çözer. Çünkü ömürleri kısadır, 15 seneyi geçen azdır. Devletin imkanlarıyla, insanların imkanlarını birleştirelim. Belediyeler, hayvan severlere yer gösterirse hayırseverler sorunu çözer. Onları besler yaşamalarını devam ettirir. Köpek beslemeyenler onları anlamaz. Köpekler, insanlara sahiplerine çok aşırı sevgi gösterirler. Çok kısa sürede öğrenirler, insanlara yararlı hizmetleri olur Bir gömleğin 1890 TL olduğunu görünce dün metroda gözlerime inanamadım. Ayakkabı fiyatının 3000 TL olduğunu görünce şoka girdim. Emekli aylığı, 10.000 TL. Bu nasıl bir şey Allah nasıl izin veriyor diye düşündüm. Bir arkadaşım ben demiştim demişti, anlamamıştım. Cami ile sorunu var diye düşündüm. Uzun günlerce camiye gitmekten vazgeçmişti vaaz veren hocaya kızıyordu. Zaten camiye gidenlerin azaldığını, görüyorduk. Bu şekilde giderse, herkes demir olacak. Camiye giden kalmayacak, o zaman da Diyanet ortadan kalkacak. Onlara bütçeden ayrılan para emeklilere verilecek.

Dün gece Olimpiyakos Konferans ligi Şampiyonu oldu. O kadar çok üzüldüm anlatamam, FB gruptan birinci çıktığında yazmıştım kupayı alacaktır. Aston villadan başka rakip yok demiştim. Netice FB yarısı kadar bütçesi olmayan Olinpiyakos benİ yanıltmadı. Şmdi suçlu aramak doğru değil kimlerin FB'yi sabote ettiğini, çok sık maç yapıldığı günlerde maçların ertelenmesini engelleyenlerin kimler olduğunu, 30 milyon taraftar görüyor. Kötülük yapanları, Allah'a havale ediyorum. Allah'ın adaleti çok doğru olur.