Acının ve kederin rengi.

Mor renk ile birçok yerde karşılaşırız.Özellikle kadınların sivil toplum örgütleri ile sokak gösterileri,mitinglerde sıkça karşılaştığımız mor rengi kadınların giysilerinde, pankartlarda görürüz.

Birçok kadın giyimden,arabasından,takılarda mor renk ile yaşamayı seçmiştir.Peki mor renk neden bu kadar ön plana çıkmıştır,bu köşe yazımda sizinle mor rengin yolculuğuna çıkalım.

Mor,frekansı en yüksek olan renktir. Ara ve soğuk renktir.

*Mor rengin MS ilk 1500 yıl içinde gayet kutsal ve ilahi sayılması, kadifenin de zenginlik ve ihtişam sembolü olması göz önünde bulundurularak, ilgili kişinin ortaçağ İspanyasında asilzade olduğunu iddia edilir.

Mor renk genellikle asalet ve ihtişam hissettirmesi ile bilinir. Zenginlik ve para ile ilişkilendirilen mor rengin insan üzerindeki etkisi güç ve saygınlık hislerini ortaya çıkarır. Manevi duygulara hitap eden, kimi zaman gizemi çağrıştıran mor renk, zarafet duygusunu besler.

*Kadınların simgesi olarak kabul edilen Mor rengi nereden gelir?

Mor rengi, temel renkler olan mavi ve kırmızının karışımından oluşur. Mavi, zihinsel özgürlük, kırmızı ise canlılık ve yaratıcılık anlamına gelir. Her ikisi de kadına uygundur. Fenike'ye Yunanlar neden Fenike, yani "mor'un ülkesi" diyordu? Çünkü Fenikeliler, tarihin en eski zamanlarından bu yana bir deniz kabuğundan ürettikleri mor boyanın kaynağıydılar da ondan. Savaşlarda oğullarını, kardeşlerini ve kocalarını kaybeden isyankar Yunanlı kadınlar bu rengi çok sevmişler. Mor rengin, kadınların simgesel rengi olarak anıldığını, insanlık tarihinin en eski metinlerinden biri olan Gılgamış Destanı'ndan da bilinir.

Tanrılar tarafından ölüme yazgılanan Engidu, onu yaban hayatından kurtarıp uygarlaştıran fahişeye beddua ederken, "Mor renginden yoksun kalasın" der. Sonra da "ben bir zamanlar karımla kırlarda mutluydum, istediğimi elde ediyordum" der. Demek ki eskiden kırlarda yetişen bitkilerin sahibi kadınlarmış. Aslında yerleşik hayatın ve uygarlığın başlatıcılarının kadınlar olduğu da birçok antropolog tarafından dile getirilmektedir. Sanayileşmeyle birlikte çalışan ve ezilen kadınlar, haklarına ve özgürlüklerine kavuşmak için mor renklere bürünerek gösterilere katılmışlardı. 8 Mart emekçi kadınlar gününde mor rengin öne çıkmasının sebebi de budur.



Peki Anadolu'da mor rengi ne anlama gelir? Yazar Osman Şahin "Mor Cepken" adlı kitabında, Anadolulu kadınlar, çeyizlerine mor cepken koyarlarmış. Evliliğin ilerleyen döneminde, kendilerine baskı uygulayan kocalarına isyan ettiklerinde mor cepkeni giyer ve köyün ortasında bir yükseltiye otururlarmış. Bunu gören bütün kadınlar, söz konusu kadının gururunun kırıldığını anlar ve onunla dayanışırlar, köyün erkekleri ise, söz konusu kocayı kınar ve taviz vermelerini sağlarlarmış... *Çeşitli kaynaklardan alıntılar.