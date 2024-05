Türkiye'nin sorunu

Dün oğlum Ankara'da Güven Hastenesinde, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Murat Kurtoglu tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin medarı iftiharı Güven Hastanesine deneyimli konularda, dünya çapında tanınan tıp insanlarına çok teşekkür ederim iyiki varlar. Pazar günü Tandoğan Meydanında çok büyük bir emekli topluluğu vardı. Emekliler için geçim sıkıntısı nedeniyle maaş artışı istendi. Sayın Özgür Özel'i dinlerken iktidara gelince, emekli maaşını derhal asgari ücret seviyesine çıkarılacağını iki yıl sonrada asgari ücretin bir buçuk katına çıkaracağını açıkladı. Biz bu açıklamayı taahhüt olarak kabul ettik. Fakat önemli olan 6 sene daha kim yaşama imkanı bulabilir. Bilemem aç susuz, altı sene ölme eşeğim ölme Yaz gelsin, yonca bitsin darbı misali gibi ben bugün bir şeyler yapılıp emekliye can suyu gibi bir takviye bekliyorum. Zaten temmuzda AKP iktidarı, emekli maaşı ile asgari ücret nerde ise aynı seviyeye geliyor, asgari ücretin sabit tutulması enflasyonu azaltacaktır. Ben ne maaşımı artırın, ne de fiyatları artırın diyorum fiyatları düşürün yeter bunun için ne yapacaksınız.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli sorunu israf değildir. Cumhurbaşkanımızın uçakları, koruma arabaları, bürokratların makam arabaları, memurların servisler, kırtasiye giderleri tasarruf genelgesinde açıklananların tamamı ile bütçede denizde bir damla gibi ama bende tasarruftan yanayım tasarruf yapılmalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin en önemli sorunu iç ve de dış borçlarımız Kur Korumalı mevduat ile hazineye verilen zarar, oto yollara verilen geçiş garantisi köprülere verilen geçiş garantisi hava alanlarına verilen yolcu garantisi hastanelerine verilen hasta sayısı garantisi. Tünellere verilen garantiler, devletin çıkardığı tahvillere verilen dış ülkelerden alınan borçlara verilen faizler bunun yanı sıra daha hazineye yük. Ekonomiye katkısı olmayan yatırımların bitirilmesi bunun dışında ne yaparsanız yapın memura işçiye emekliye refah getiremezsiniz. Onlardan alıp faizcilere vermeye devam etmek zorunda kalırsınız. Peki ne yapmalıyız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almalıyız ihtiyacımız olan her şeyi üretmeliyiz bu konuda çiftçiye, sanayiciye destek para değil üretiminin paraya dönüşmesini sağlamak bu da fabrikalar kurup ürünleri satın alınıp çiftçinin refahını sağlamakla olur.



Asıl ve de en önemli kurtuluşumuz için dünyaya yayılan iş gücümüzün yurdumuza döndürülmesi bütün dünyada yapılan buluşlar da Türk zekası var. Her projede bir Türk var bu en büyük servettir, bunların büyük bölümü ülke özlemi çekiyor. imkan buldukları anda koşa koşa gelecektirler vede çarkı tersine çevirip Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük gücü yapacaklardır.

Antalyada bir gencimiz seneler önce bir yapıştırıcı buldu ne oldu ülke yönetimi gence sahip çıkmadı oda büyüsünü japonlara sattı üç kuruş kazandı asıl mesele japonlar senelerdir bu dünyanın en güçlü yapıştırıcısı bütün insan lığa satıyor milyarlarca dolar kazanıp emeklisi ne veriyor biz de bakıp örnek bile almıyoruz. Daha çok örnekler verebilirim bizin ülkesini seven dünyaya meydan okuyacak yöneticiden başka hiç bir şeye ihtiyacımız yok biz bize yeteriz. FB başkanlık seçiminde Ali Koç u destek liyorum Aziz Yıldırım yeteri kadar hizmetleri oldu müsaade edip FB yi seven insan olarak gençlerin önünü açmasını tavsiye ederim eger FB yi seviyorsa Ali Koç a destek olabilir bence FB nin borcunu yarıya indiren Ali Koç u indirip FB yi yeniden borç batağına sürüklemeyemi gelmek istiyor Aziz Yıldırım yarıya inen borcu kapatıp FB yi şampiyon yapacağım dediği anda bende en büyük destekçisi olurum.