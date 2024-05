Köpekleri yaratan da aynı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda, yaşıyoruz onun için dünyanın en şanslı insanlarıyız. 81 milyon Misakı Milli Sınırlarında Türk vatandaşı kimliği taşıyan ve 20 milyon mülteci kaçak, kısa süre turist olarak gelip giden insanlarla 100 milyon insanlıkla, bu cennet vatanda yaşıyoruz. Hür, Demokratik Laik Cumhuriyetin nimetlerinden faydalanıyor. Makam, mevki, servet sahibi oluyoruz. Bir kısım insanlarda, sıkıntı içinde yaşıyor, içimizde sapıkların da yaşadığı malumunuz TV'lerde kadın cinayetlerine şahit oluyoruz. Adam eve dön, dedim dönmedi deyip boşandığı eşini bıçakla, silahla kafasına sıktım öldürdüm diyor.

Bizimle beraber 20 milyon köpek, kedi de yaşıyor. Bunların dili yok konuşmuyorlar, fakat ben bir köpek sahibi olarak köpeklerin konuştuğuna şahidim. Hareketleriyle her şeyi anlatıyor, sahibine bitmeyen, tükenmeyen, azalmayan, karşılıksız, beklentisiz sevgi veriyorlar. Sahibini koruyorlar kendilerine zarar verenlere de haklı olarak, kendilerini savunuyorlar. Günlerdir köpek ısırması haberi almıyoruz. Köpek insanları ısırmaz, çünkü insanlar onları doyurur içl rinde hainlik yoktur. Bazı manyak insanlar onları eğitip saldırgan eğitirlerse onlarda görevini yapar köpek insanlara hizmet eder depremde ses ve koku duyguları sayesinde, göçük altında kalanları bulur. Uyuşturucu kaçakçıları yakalar, hiçbir karşılık beklemez sevgiden başka. Biz ne yapıyoruz hemen her gün bir kadının canını yakan, onları öldürenlerin yerine yılda bir insan ısırma olayında, kıyameti koparıp köpeklerin canını almayı kanunlaştırıyoruz çok yanlış.

Size çok uzun yaşamımda, şahit olduğum ibret alınmasını istediğim bir kaç örnek verip düşünmenizi isterim. Çünkü yaratan bir ve aynı şah damarından yakın her şeyi gören ve bilendir. Sene 1986 arkadaşım Ahiboz tarafında bir tarla aldı. 200 dönüm ekili tarlayı, mayısın ilk haftasında sürdürdü. Hasadı köylünün talebine rağmen beklemedi, parselledi. Hobi bahçesi olarak satmak istedi. Her gün gidip gelirken, trafik kazasında feci şekilde can verdi . Allah, her şeyi görür iyilik yap iyilik bul. Kötülük yap kötülük bul boşuna dememiş olduğunu gösterdi. 1990 yılında Çankaya'da yap sat yapan bir arkadaşım aldığı arsadaki, 100 yılık çam ve birçok büyük ağaçları başka bir yere nakletmek yerine kesti katletti. Onları da Allah yaratmıştı, son katın betonu atılırken inşaattan düşerek can vermişti. Cana kıyan, çok büyük günaha girer. Hayvanların ömürleri kısadır, onları kısır yapıp sayılarını kontrol altına almak mümkün. Benim tavsiyem hayvanları uyutularak ölmeye mahkum etme kararına, imza atan milletvekilleri sakın bu günaha girmeyin! Allah her şeyi bilir görür, cezası çok ağır olur can almaya parmak kaldırmayın. Kaldırırsanız emin olun sizin canınızı da Allah alır.

Cumartesi günü, Konutkentte Beyaz Gül Sitesinde oturan bir arkadaşımı ziyarete gittim. 14 sene benim de yaşadığım Konutkent'i harika gördüm. Koru sitesi karşısında Alper Taşdelen'nin yaptığı parkta, biraz oturalım dinlenelim diye girince çocuk bahçesi, spor sahası yürüyüş parkuru ile belki Türkiye'de emsali var mı bilmem ama her tarafı ot çıkmış bakımsız perişan durumda gördüm. Arkadaşım verdiğim oy haram olsun dedi Alper Taşdelen'in suçu ne idi. Özgür Özel onu aldı dedi haklı idi. CHP bu değildir, maaş verdiğin adamı çalıştıracaksın. Otları biçtireceksin temiz tutacaksın.

Süper ligin sonuna geldik, GS kulübü şampiyon oldu kutluyorum. İnşallah Avrupa Kupalarında ülkemizi layığıyla temsil ederler. FB'de ikinci oldu, İsmail Kartal rekorlar kırarak 99 puan topladı. Bütün sabotajlara rağmen, Ali Koç yeniden başkan seçilecektir. Bu yılda aynen İsmail Kartal'la devam etmelidir ve dünyada birçok örneği var. İyi teknik ekipler, yıllarca aynı kulüplerde çalışıp şampiyon oluyorlar. İsmail Kartal da FB'yi şampiyon yapacaktır. Eğer bu önerim gerçek olursa, dikkat etmesi gereken şeyleri yazacağım. Avrupa kupasında başarılı olmalarını, ülkemiz puanına katkıda bulunmalarını çok istiyorum.