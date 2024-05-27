Rakamlarla 2023-2024 sezonu…

Ardında, birbirinden önemli sorular ve ilginç olaylar bıraksa da, 2023-2024 futbol sezonu oynanan son hafta maçlarıyla noktalandı. Tarihte görülmemiş bir puan baremiyle 102 puan toplayarak şampiyon olan Galatasaray’ı tabi ki kutluyoruz. Bir büyük alkış ta, tüm sezon boyunca nefes nefese devam eden yarışta 99 puanla ikinciliği elde eden Fenerbahçe’ye pek tabi ki.

Bu arada, hafta arası Trabzonspor’u yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine taşıyan Beşiktaş ta alkışı hak ediyor.

Sezonu son dört sırada tamamlayan İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü’ne geçmiş olsun diyor, onları yeniden ligde görmek istediğimizi belirtmek istiyorum.

Birkaç cümleyle ortaya çıkan lig tablosunu ortaya koymaya çalıştım. Ancak çok net söylemeliyim ki, bu tablonun oluşumunda çok fazla parametre var.

Öncelikle giriş cümlesinde de altını çizdiğim gibi, 102 puan bir daha kolay kolay ulaşılabilecek bir puan değil. Yalnızca Galatasaray’ın aldığı 102 değil, Fenerbahçe’nin topladığı 99 puan da son derece akıl almaz boyutta.

İpi önde göğüsleyen Galatasaray, 38 haftalık bu maratonda, 92 gol atıp kalesinde 26 gol gördü. Bu maçlardan 33 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi alarak ayrılan Sarı Kırmızılı takım, ligi 66 gol averajıyla tamamladı.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise çıktığı 38 maçın 31’inden üç puan çıkarmayı başaran Sarı Lacivertli takım yalnızca bir kez kaybederken, tam altı maçtan da beraberlikle ayrıldı. Aldığı her puan başına bir gol atan Fenerbahçe rakip filelere bıraktığı 99 gole karşın, yediği 31 gol sonrasında, 68 gollük bir averaja ulaştı.

Ligi 67 puanla üçüncü sırada bitiren Trabzonspor’la Fenerbahçe arasında 32, Galatasaray’la ise 35 puanlık bir fark oluştu.

Bu arada, Avrupa’da ülkemizi hangi takımlar nasıl temsil edecek kısaca bir bakalım. UEFA Ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselmemiz nedeniyle, ortaya çıkan tablo doğrultusund, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için play-off oynayacak. İkinci Fenerbahçe ise yine Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme turu ardından play-off sınavı verecek.

Ziraat Türkiye Kupası’na uzanan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi serüvenine play-off turundan başlayacak.

Üçüncü sıradaki Trabzonspor, iki eleme turu sonrasında çıkacağı play-off sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebilecek.

Ligi dördüncü sırada bitiren RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi’ne katılabilmek adına, iki ön eleme turu maçı oynadıktan sonra, play-off turu karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarına katılacak temsilcilerimizin ilk maç tarihleri de şöyle. Şampiyon Galatasaray Avrupa sezonunu 20 Ağustos'taki play-off maçıyla açacak. İkinci Fenerbahçe, Devler Ligi için 23 Temmuz'da 2. ön eleme turundaki ilk maçını oynayacak. Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahne alırken, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir ise 25 Temmuz'da Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını oynayacak.

Kalın sağlıcakla…