Her şeyin başı sağlık

En önemli şey sağlık fakat ne yaparsanız yapın yaşa bağlı olarak bozuluyor ve sizi doktora muhtaç ediyor. Ben uzun yıllar hastahaneye gitmedim. Eşimin rahatsızlığı nedeni ile bugün hastahaneye gittik, hiç bu kadar kalabalık beklemiyordum. İğne atsan yere düşmez KBB Doktoruna sıramız gelince muayene olduk. Şu nolu odaya git, gittik kayıt olduk, oradan bir başka bölüme ölcüme gittik muayene olduk, terar doktora geldik ölçümleri inceledi, bir önceki bölüme tekrar gittik. Kayıt yapılmadan fotokopiye, oradan bilgi işleme gittik, tekrar doktora geldik, ilk gittiğimiz 248 nolu odaya bir daha gittik ve; "12 Haziran saat 14.30 da geleceksiniz bir kulakla ilgili işlem yaptık" dedi doktor. Altı ay sonrada diğer kulakla ilgili işlemler yapılacağını söyledi eve döndük. İnşallah o kadar kalabalıktan mikrop kapmadık, başka bir hastalığa yakalanmadık. Sağlıkta iyileştirmeden sonraki durum, daha önceki yıllarda yoktu. Hastahaneye gidip sıra almak falan yoktu. Doktor muayene eder, hastalığı iyilestirecek reçeteyi yazar, eczaneye gider, ilacı alır ve beş kuruş ödemeden gelirdik. Bence eskiye, bozuk olduğu sisteme dönsek vakit ve para kaybı olmadan sağlığımıza kavuşsak diyorum.

Pazar günü emekliler Ankara'da Tandoğan Meydanında toplanacaklar. Ben Ankara dışında olduğum için katılamayacağım, arkadaşlarımdan özür diliyorum inşallah 10.000 tl maaşla yaşamanın imkansız olduğunu görürler ve de asgari ücretin altında olmayan seviyeye çıkarırlar. Bir maaş'da kurban bayramında ikramiye verirler. Bundan devlet karlı çıkar, zira verilen para üç beş gün içinde 40 milyon borçlunun bocuna yatar, halk borcunu azaltır, devletinde kasasından çok bir şey çıkmamış olur.

Enflasyon üreterek düşer, üretici para kazanırsa üretir, üretim masrafları, budama, ilaçlama, gübreleme ve sulama için harcanan paraya toplayıp elde edilen meyvenin maliyetini hesaplamak kolay. Buna hasat yani toplama, nakliyat masraflarınıda ilave edince toptancı, hal, perakendeci, manav karlarını da ekleyince evimize girecek meyvenin en ucuzunu mevsiminde 30 tl'den alabiliyoruz.

Emeklinin maaşı 10.000 tl, peynir zeytin ortalama 300 tl, ekmek 10 tl, 80 tl'ye de var alabilirsen. Emekliler ne yapsın haklılar. Allah ' şikayetteler benim inancıma göre. Allah şah damarımızdan yakın görüyor, cezada veriyor ama akıllanan olmuyor. Her şey olacağına varıyor, emeklide işi Allah'a havale ediyor, sabır taşı olsa çatlardı deyip oturuyor. Seçimde gelecek maaşlara zam olacak diye dört yıl daha ölmemeye çalışıyor, ölme eşeğim ölme. Yaz gelsin, yonca bitsin, darbı meseli gibi.

Türk futbolu tehlikeye sürükleniyor. Şuanda kaymağını yiyenler birbirine düşmüş vaziyetteler. Mahkemeleri de işgal etmeye başladılar. Kimse işine bakmıyor, birbirine hakaret ediyor, köklü bir değişim gerekiyor. Devletin el atması, herkese çeki düzen vermesi gerekiyor.

Süper Ligin 20 takımla oynanmasından yanayım, bu şanlı Türk Milletini yönetenlerin bunu çözeceklerine inanıyorum Ingiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan neyimiz eksik fazlamız var. Onun için 20 takımla devam etmeliyiz diye ısrar ediyorum.