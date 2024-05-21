Halkın durumu

Ekonomik durum sonunda ülke üçe bölündü, yüzde 70 geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda, yüzde 15 idare ediyor durumda, yüzde 15 ise bir eli yağda bir eli balda çok büyük paralara sahip olarak yaşıyor bence. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu, bu insanların çok büyük bölümü, yaşam savaşı veriyor ve evlenme çağına gelmelerine rağmen ekonomik sıkıntı içinde oldukları için evlenemiyorlar. Mantıklı düşününce haklılar. Sayın Cumhurbaşkanı, gençlere evlenmelerini, üç çocuk yapmalarını tavsiye ediyor fakat bu çocukların nasıl büyüyeceği, masraflarının nasıl karşılanacağını söylemiyor. Yani devletin yeni doğacak çocuklara herhangi bir katkısı olacağını söylemiyor. Cumhurbaşkanımız, gençlere evlenmeleri için düğün masraflarının devlet tarafından karşılanacağını, ev kurmaları için tüm demirbaşların devlet tarafından verileceğini, doğan her çocuğun bakımı için 5000 TL para verileceğini vadederse o zaman gençler evlenir.

Türkiye'nin ihtiyacının beş katı üniversitesi mezunu var, bunlar iş bulamıyor, anne-babaya muhtaç yaşıyor, anne-baba emekli 10.000 TL maaşla, can çekişerek yaşıyor. Canının derdine düşmüş çocuklarını nasıl evlendirsin? Çocuklar nasıl evlat sahibi olsun? İmkansız. Sığınmacılar kişi başına banka kartına sahip. Anne, baba, çocukların, hepsinin kartı var. Aylık gelire sahipler. 9 ayda bir çocuk yapıp banka kartı alıyorlar ve en tehlikelisi TC kimliği alıyorlar. Arsa, ev alıyorlar. Onlara sağlanan hakları gençlere saglarsak, onlar da evlenirler, çocuk yaparlar. Türkiye'nin geleceğini garantiye alır, Türkiye'nin dışındaki ülkelere gitmek düşüncesinden vazgeçip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatana sahip çıkarlar.

Reisi için beş gün yas ilan edildi. Dostumuz İran halkına baş sağlığı diliyorum. Merhuma rahmet diliyorum. Yaşamı boyunca yaptıklarının hesabını öbür dünyada verecektir inşallah. Mekanı cennet olur, ilahi adalet er geç yerine gelir. Yaptıkları icraatları, sevapları Allah kabul eder cennetine alır diye dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor.

Güler Sabancı'ya bir çağrım oldu. Kul hakkımı aldı. EnerjiSA ile sorunumun olduğunu yazdım, kendisine ulaşıp sorunumu söyleyemiyorum. Sorunumu Av. Yasemin Hanım biliyor. Güler Hanım 5 dakikasını ayırırsa şirketlerinin gerçek yüzünü de görmüş olacaktır.

Esenyurt Belediye başkanı, bugün konuşurken belirli yerlerde yardım alanlara stand açılıp, iş kurup, para kazanmalarını sağlayarak onları yardım edenler sınıfına dahil etmeye çalıştığı için kutluyorum. Bütün belediye başkanlarının örnek almalarını tavsiye ediyorum.

FB-GS arasındaki gerginlik lüzumsuz. Hiçkimseye fayda vermez, Bir hafta sonra Süper Lig bitiyor. Şampiyon belli, iki takıma da beraberlik yetiyor. Benim tahminim mağdur olan taraf olmaz. Asıl üzerinde durulması gereken, bizim, Avrupa'daki futbolun oynandığı ligler seviyesin de olduğumuz. Onlar gibi 20 takımla oynamamız konusu ve Avrupa Şampiyonası'ndaki alacağımız şampiyonluk konuları tartışılmalıdır. Bu konuda Milli Takım'ın şampiyonaya hazır hale getirilmesi. Formunun zirvesindeki gençler sahaya çıkartılmalı, bu şampiyona da şampiyon olunmalıdır.