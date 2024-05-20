İran'da matem

İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. İranlılara göre şehit oldu, ben bugüne kadar helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı hatırlamıyorum. Reisi niçin Azerbaycan'daki baraj açılışına gitti. İrandan başka bu açılışta, kaç Cumhurbaşkanı vardı? Neden helikopterle dönüyordu, hep bunları düşününce kara kutu çok önemli her şeyi aydınlatabilir Reisi hukukçu kimliği taşıyan bir insandı. Savcı olarak çalıştı, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde baş örtüsü konusunda çok acımasız davrandı. İsraille ters düşmelerďe sessiz kaldı. Çok sert kararlar alabilirdi, alamadı, Reisiyi helikopterle, dönmeye kim ikna etti. Hava muhalefeti bilinirken, uçakla neden dönülmedi. Bunları iyi değerlendirilmelidir. Suikast varsa, açığa çıkartılmalı suçlular cezalandırılmalıdır.

Benim şahsi düşünceme göre olay basit bir olay değildir. Kaza deyip geçiştirilmemelidir. Bu olay kime yarıyor, kime göz dağı veriliyor. Koruma zafiyeti çok derinlemesine incelenmelidir. Bu helikopter, sanki vurulmuş gibi düşüp yanıyor. Çok kazalarda helikopter uçak gibi çakılmadığı için parçalanmıyor, yanmıyordu. Bu nasıl oldu da Azerbeycan'dan dönerken kaza yaptı. Orada birileri helikoptere bir şey mi yaptı? Bunları ve de benim aklıma gelmeyen her şeyi çok derinlemesine incelenmelidir. Ölen Cumhurbaşkanı ve tüm İran halkına baş sağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum .Cumhurbaşkanı Reisiye rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusun diyorum. Helikopterde bulunan Dış işleri bakanı ve diğerlerine de Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Mekanları cennet olsun, nurlar içinde uyusunlar diyorum.

Günlerce derbi maçıyla yattık, derbi ile kalktık. Sonunda FB-GS'yı 1- 0 yendi. Hakem maçı iyi yönetemedi, herkesin gözü önünde yanlış kararlar verdi. Allah'tan maçı bu kadar ters kararlara rağmen FB kazandı. Hakemin verdiği kararları, acaba bir yerden talimat mı aldı diye düşünenler oldu. Maddi bir çıkarımı var diye düşünenler oldu. Ben defalarca yazdım yazmaya da devam edeceğim. Sporcu ahlaklı olmalıdır, transferler de bununda göz önüne alınmalıdır. Aileleride incelenmelidir, utanmadan temas bile yokken yerde taklalar atıp hakemleri yanıltmaya çalışanları sahtekarlara forma verilmemelidir. Hakeme itiraz edenleri, sarı kartla cezalandırmalı. Adam gibi oynamaları sağlanmalıdır. Voleybolcu kızlarımız medarı iftiharlarımız, maç bitiyor birbirine sarılıp galip geleni tebrik ediyorlar. Spor yaptıklarını birinin galip geleceğinin farkındalar, iyi ail ortamlarında yetiştikleri çok açık. Ortada asalet var terbiye var. Hepsini gözlerinden öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum.