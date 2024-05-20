YEREL DÜZEYDE SİVİL TOPLUM İŞ BİRLİĞİ, KATILIMI ve DEMOKRASİ (1)…

İnsanların yeryüzünde ortaya çıkmasından başlayarak, adı bilinmese de bir demokrasi ve katılım çabalarının yaşandığına inanıyorum. Bu çabaların öncelikle iletişimle başladığı kanısındayım.

Keşke, insan türü, insan soyu, ilk ortaya çıkışından itibaren yüz yüze ve göz göze iletişim kurmayı, konuşarak, anlaşarak, uzlaşarak şiddetsiz topluluklar oluşturmayı başarsaydı, belki de daha sonra ve bugün yaşanan şiddet türleri, en azından insanlarca üretilmez, üretilemez, yapılamaz, uygulanamazdı.

Savaşlar, fetihler, kanlı kalkışmalar, kıyımlar, cinayetler olmaz, çocukların kanları, annelerin gözyaşları akmazdı. Dünya çok farklı, belki de “İşte yerin üstündeki cennet” diyebilecek kadar güzel olurdu.

Denge ve Denetleme Ağı, 15 Mayıs 2024 Tarihinde Ankara’da, “Yerel Düzeyde Sivil Toplum İş Birliğinin ve Katılımının Geliştirilmesi “ konulu ve iki bölümlü bir panel düzenledi. Bu anlamda, Denge ve Denetleme Ağı’nın düzenlediği panelin önemi çok büyük. Burada bizlere, panellerin etkisinin de büyük olmasına katkıda bulunmak gibi bir görev düşüyor.

Panelin açılışında, Prof. Dr. Fuat Keyman ( İstanbul Politikalar Merkezi) konuşmasını İstanbul’dan çevrim içi bağlantı yolu ile katılarak yaptı. Prof. Dr. Fuat Keyman, 13 yıl önce başlatılan Denge ve Denetleme Ağı’ndaki yolculuğun hiç de kolay olmadığına değindi ve Ağda yaklaşık 300 üyeye ulaştıklarını belirterek şunları söyledi.

“Önemli olan, farklı konular üzerinde çalışan pek çok sivil toplum örgütünün bir araya gelerek ülkenin temel demokratik değerlerini güçlendirmesidir.”

Denge ve Denetleme Ağı temsilcileri; Zübeyde Ozanözü, Muratcan Işıldak ve Dr. Hakan Yavuzyılmaz açılışta yaptıkları konuşmalarla Denge ve Denetleme Ağı’nın çalışmalarının önemine ve yaptığı olumlu etkilere değindiler.

Zübeyde Özanözü, konuşmasında, “Bir aradayız, birlikte çalışıyoruz ve sorunlara birlikte çözüm buluyoruz” dedi.

Muratcan Işıldak ise kentin temel taşlarının sivil toplum kuruluşları ve kente kendini adamış bireylerin aktarımları olduğunu belirterek, daha yaşanabilir, daha dinamik bir kenti el birliği ile inşan etmek amacına önemli katkılar yaptıklarını söyledi.

Nilüfer Demiroğlu ve Dr. Hakan Yavuzyılmaz’ın yönlendirdiği ilk panelde, “Hemşehri forumlarının sonuçları ile şehirlerden deneyim” paylaşımı yapıldı.

Etkinliğin birinci paneline Trabzon Kolaylaştırıcısı ve Savunuculuk Grubu şu isimlerle katıldı.

Teşrife Boysan, (Yaşam Kadın Merkezi Derneği (Trabzon), Nuray Usta (Yetiştirme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği), Güler İpek (Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği), Gülşen Yazıcı (Türk Kadınlar Birliği), Avni Aydın (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası), Emre Yeşilyurt (Trabzon Kent Konseyi).

Mardin Savunuculuk Grubu da Panelde, Yuhanna Aktaş (Mardin Süryani Birliği Derneği) ve İbrahim Baş (Sürdürülebilirlik İçin Gençlik Derneği) ile yer aldı.

Dr. Hakan Yavuzyılmaz’ın yönlendirdiği panelin ikinci bölümünde, Dr. Itır Akdoğan( Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı), İstanbul’dan çevrim içi bağlantı ile katıldı.

Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin (Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Ahmet Kaptanoğlu (Eskişehir Kent Konseyi) ve Mustafa Coşar (Çankaya Kent Konseyi) ikinci bölümün diğer konuşmacıları oldular.

Gerçekten, insan soyunun temel sorunlarının tümünü demokrasi başlığı altında toplamak olası. Demokrasi, bireyleri, aileleri, yasal örgütleri, sokakları, meydanları, alanları, demokratik kitle örgütlerini (STK), okulları, üniversiteleri, iş yerlerini, siyasal partileri, parlamentoları, özetle tüm insanları, yaşam boyu ilgilendirir. Elbette diğer canlı cansız varlıkları, doğayı, havayı, suyu, toprağı.

Kişiden aileye, yerel örgütlenmelere, kentlere ve ulusal düzeye kadar, hiç kimsenin, hiçbir kültürün, şiddet içermeyen hiçbir görüşün dışlanmadığı gerçek demokrasiye, yerin üstündeki cennete doğru, haydi, kadın-erkek birlikte.

Panelde dile getirilen görüş ve önerileri, gelecek yazımda paylaşmaya ve yorumlamaya çalışacağım.

Soldan, Mustafa Coşar, Ahmet Kaptanoğlu, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Dr. Hakan Yavuzyılmaz.