Türkan Saylanlar ölmez

Türkan Saylan Tıp doktoru, kadın kendini yaşamı boyunca insanlığa hizmete adamış tedavisi olmayan cüzzam hastalığının tedavisi ni bulmuş. Doğu Anadolu'daki görevi esnasında oradaki kız çocuklarının çok zor şartlarda, yaşadıklarını görüp onların okumalarını sağlamak için çağdaş yaşamı destekleme derneğini kurup binlerce genç kızımızın yaşam şartlarına dokunmuş. Onları da okutup insanlığa hizmete armağan etmiş. Yaşamı boyunca her engeli aşmış, hiçbir zaman maddiyata kıymet vermemiş, insan kelimesinin anlamındaki gibi yaşamış aramızdan ayrılmış fakat asla ölmemiştir, hiçbir zamanda ölmeyecektir.

Kuran-ı Kerimde insanlığa hizmet eden, buluş yapan icat yapanların cennete gideceğini ramazanda sahur sohbetlerinde beyin cerrahı Prof. İsmail Hakkı Aydın detaylarıyla sureleriyle tek tek okuyup anlatmıştı. Tıp yanında, yedi lisan konuşan hocamız dini konularda da bence ilahiyat profesörüdür. Kendisini yetiştirmiş, 40'dan fazla kitap yazmış, tababetle dinimizi iç içe o kadar güzel anlatmıştı ki din adamı olarak camilerde vaaz veren insanların ondan çok şey öğreteceklerini onun bütün eserlerini okuyup saçma sapan vaaz vermekten kurtulacaklarını düşünüyorum Dinimizle ilgili olmayan konuları cuma vaazlarında okumaktan vaz geçip kuranı kerimin yazdıkları nı Allahın emirlerini cemaata anlatarak onları aydınlatarak sevaba gireceklerine inanıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda en büyük sorunun, aşırı göç alması olduğunu düşünüyorum. 20 sene sonra bugün 4 milyon resmi kayıtlı 2 milyon kaçak ve turist kimliği taşıyan burada doğdukları için Türk kimliği almış. 6 milyon insanların nereye ulaşacağını düşününce, azıcık zekası olan her insan bunun sonucunun vehametini görecek. En kısa sürede, Türk kimliğini burada doğanlara vermeyecektir. Amerika sınırlama getirdi gidip orada doguranlar Amerikan vatandaşı olmuyor

Yarın FB GS derbi maçı var sonuçtan çok bunun bir spor müsabakası olduğunu unutma dan binlerce seyirci önünde milyonlarca tv lerden izleyenlerin önünde adam gibi Dünyaya örnek bir müsabaka yapmalarını istiyorum bir önceki derbide FB BJK derbisindede aynısını yazmıştım yanıldım çok sert bir oyun oldu ve milli takımın değerli sporcuları sakatlandı şimdi GS ında FB ninde milli takımımızda oynayan her hangi bir sporcunun sakatlanması maçın sonucu ne olursa olsun bence hiç bir şeye yaramaz

FB de GS da bence şampiyon iki şanlı kulüpte ülkemizi şampiyonlar liginde temsil edecekler bu gurur bize yeter.