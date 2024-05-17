Paşalar özgür

Adalet eğitimden sonra gelir derdik. Fakat son günlerde 24 saat adaletle yatıp, adaletle kalkar olduk. Kobani Davası, Ayhan Bora Kaplan davası, Tren faciası 4-5 çeşit Maden faciası, Gezi, parti kapatma davası gibi hepsini sayarsak, basınıda işin içine sokarsak çok zamanınızı almış olurum. Bugün çok önemli bir karar açıklandı. Tutuklu generallerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak tutukluluklarına son verildiğini açıklaması oldu. Hani yiğitlik sende kalsın derlerdi ya sanki bu karar onun gibi oldu. Yıllarca şanlı Türkiye Cumhuriyeti ordusunun, en üst makamlarında görev almış, emekli olmuş, yaşları çok ileri seviyelere gelmiş insanların, tutuklanmaları anayasada yaş açısından engel olmasına rağmen nasıl uygulandığını anlamakta zorlanıyorduk. Neyse Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp adaleti yerine getirdi. Hak yerini buldu, az kalan ömürlerini Özgür yaşamaları sağlandı.

Belediyeler icraata başladılar ,HPV aşısı çok önemli. İnşallah, bütün dünyada kullanıldığı için faydalı olduğu söyleniyor İlerde kadınlarımız, bu aşıyı oldukları için bu hastalığa yakalandılar demeyiz. Yıllarca sana yağı yiyin, tereyağı zararlı diyen bana göre Allah tan korkmaz kuldan utanmaz bilim adamı müsvettelerine, uyup sonrada kırklı yıllarda trans yağlar yüzünden kalp krizi geçirip ölen milyonlarca insanın günahını alanlar sürüm sürüm süründüler. Ben yazmaktan usanmam, belediyelerin birinci görevi çalışma gücü olup, yardım alan insanlara iş imkanı hazırlamak, para kazanma imkanları hazırlamak. Ekrem İmamoğlu bunu başarıyor, örnek alınıp tüm belediyelerin de uygulamasını istiyorum. Sabancı holding çok önemli bir iş yapıyor, insanlara meslek edinmeleri için okullar açıyor. Bence Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad oluyor. Bu cennet vatanda yaşayan Türk milletinin en önemli sorununa çırak kalfa usta sorununa el atmış oluyor.

İşverenlerin bugün en büyük sorunu, yetişmiş insan gücü. Yıllar önce önce Almanya, Türkiyeden her branşta ustaları ülkesine çağırdı. Bizdeki kaliteli ustalar gitti, burada usta yetiştirecek kimse kalmadı. Bugün en büyük sıkıntıda, kaliteli usta sıkıntısı oldu. Sabancı Holdingin paralelinde, belediyelerin de eğitime katkı vermeleri şart .Emeklilerin akıl almaz yöntemlerle, ölmeden ayakta kaldıklarını, yakınlarının Müslüman olan zekat şartına uyanların sayesinde yaşamlarına devam ettiklerini görüyoruz Sayın bakanımıza empati yapıp, emekliye bir kurban parası kadar ikramiye ve asgari ücretin altında kalmayacak kadar maaş ayarlaması hazırlayıp acilen Sayın Cumhurbaşkanımıza teklif etmesini istiyoruz.

Süper ligin sonuna yaklaştık en çok merak ettiğim şey neden 4 takım düşüyor 3 takım çıkıyor Avrupaya bakıyorum İngiltere Fransa Almanya İspanya İtalya gibi futbolun oynan dıgı ileri medeniyetler seviyedindeki ülkeler de ligler 20 takımla oynanıyor bizim onlardan ne eksiğimiz var Statlarımız harika son yıllarda çok yatırım yapıldı takımlarımızın seviyeside onlardan aşağı değil o zaman neden 20 takım sahada olmasın yapamıyorsanız bırakın bunu halledecek çok insan var onlar iş başına gelsin Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi var mı merak ediyorum ülkemizin avrupadan daha üstün olduğuna inanan insan olarak bu yanlış karara izin vermeyecegine süper ligin 20 takım olarak devam etmesine karar verilmesini iste yecegine inanıyorum.