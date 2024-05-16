Eğitim önemli!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Samsuna Kurtuluş Savaşının ilk adımını atarak yola çıktı. Bugün üzerinde demokratik, Laik Cumhuriyetin kuruluşu bu şekilde başladı. 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyan, insanların refahı, mutluluğu, huzuru için yıllarca savaştı. Binlerce şehitler verdi, sonuçta düşmanları denize döküp Osmanlıyı sonlandırdı. Kutsal Anadolu topraklarında, bu cennet vatanda Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Bütün dünyaya ilan etti.

Bütün dünyanın kabul ettiği Dahi olan Atatürk kurduğu Cumhuriyeti, Muasır Medeniyet Seviyesine ve hatta onların üstünde bir devlet olması için reformlar İnkılaplar yaptı. En çok önem verdiği konu Eğitim oldu, onun için milli ismini başına aldı. Milli Eğitim Bakanlığını kurdu, öğretmen maaşlarının mebus maaşının yarısından az olmamalı diyerek şanlı Türk gençliğinin üstün insanlar olarak yetişmesini istedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerin zekalarının gelişimine katkıda bulunmak için fen derslerine önem verdi.

Matematik, Geometri, Fizik Kimya, Biyoloji derslerine çok önem verdi. Geometri ders kitabını yazdı. Bugün öğretmenler dövülüyor, katlediliyor aldıkları ücretler yeter siz geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda. 20 bin öğretmen atanıyor. Bunların kaç tanesi fen dersleri öğretmenleri olduğu açıklanmıyor. Liyakata göre atama yapılmadığı için mülakatla yapılan atamalarda torpil ve rüşvet dedikodularına neden oluyor. Milli Eğitim Bakanı Cumhurbaşkanımızın mülakatı kaldırması vaadini tutmuyor, adeta yok sayıyor akıl alır gibi değil. Bizim kutsal dinimizin Peygamberi Hz. Muhammed, Kuran-ı Kerimin içinde yaradanımız, Allah'ın emri olarak çok sayıda ayette insanlara iyilik yapmayı emrediyor. İyilik yap ki iyilik bul diyor, iftirayı yasaklıyor. Cezasının çok ağır olacağını söylüyor. Ben yaşamım boyunca, o kadar çok örnek gördüm ki yazsam kitap oldu. Kimi felç oldu, sürüm sürüm süründü. Kiminin çocuğu öldü, karısı kanser olup öldü saymakla bitmez. Humase süresini dikkate almadan herkesi hor görenlerin sonu bu dünyada hüsran oldu. Öbür dünyada cehennemde başlarına gelecekleri düşünmek bile istemiyorum. İyilik yapanlar, yaptıklarının mükafatını bu dünyada gördüklerine şahidim. Yüzlerce örnek gördüm onu da yazsam kitap olur. Yürürken ayağımıza dolaşacak bir taşı, kenara almak bile iyiliktir. Bir gözü görmeyen insanı karşıdan karşıya geçirmek iyiliktir. Zorda olanın yanında olmak insanların hakkında iyi düşünmek bile iyiliktir ve size yüzlerce kat misli ile dönecektir.

Bu yılda FB'nin şampiyonluğunu önlediler. Fakat benim şampiyonum FB'dir. İsmail Kartal FB tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmuştur Ali Koç Fenerbahçeliğini merkez Hakem kurulunu suçlamayıp, içimizdeki hainleri ihanet edenleri tespit etmeliydi. Fakat şimdi hakikati gördüğünü düşünüyorum. Önlem alacağını zannediyorum. FB şampiyon olacaktır ve de en önemli olanın Ali Koç ve FB'nin şampiyon kalmasıdır.