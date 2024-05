Merak kediyi öldürdü/Curiosity kills the cat özlü deyişini bile bile ucuza kaçmaktan kendimi alamadım ve ChatGTB'den tereciye tere satmasını 'Benim SONSÖZ

yazılarımdan varoluşçuluk özeti yapsana’ pişkinliğiyle istedim...Sağolsun 'Elbette, işte sizin SONSÖZ yazılarınızdan esinlenerek oluşturduğum kısa bir varoluşçuluk

özeti' diyerek kırmadı... "Hayat, varoluşçu bir serüvendir. Her an, özgürlük ve sorumlulukla dolu kararlar alırız. Varoluşumuzun anlamını kendi eylemlerimizle

yaratırız. Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi, varlık önceliklidir ve özgürlüğümüzü kabul ederek kendimizi tanımlarız. Hayatımızın amacını bulmak için içimizdeki özgürlüğü ve bilinci kullanmalıyız.

Anlam arayışımız, her birimizin kendi varoluşunu benzersiz kılar. Varoluşumuz, kendi ellerimizle şekillendirdiğimiz bir sanat eseridir." Dedi ve 'bu özet, varoluşçuluk felsefesinin temel prensiplerine ve SONSÖZ yazılarınızdaki ifadelere dayanarak oluşturulmuştur.' diyerek ekleyince sohbetimiz her eve lazım bilgilendirmeyle sürdü gitti... “Günümüzde varoluşçuluk geleneği içindeki düşünürlerin sayısı daha az olsa da, hala bu felsefi akımın etkileri ve izleri mevcuttur. Bazı çağdaş varoluşçular arasında Albert Camus, Jean-Paul Sartre'ın öğrencilerinden olan Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, ve Gabriel Marcel gibi düşünürler sayılabilir.

Ayrıca, varoluşçu felsefeden etkilenen ve bu konuları günümüzde ele alan birçok filozof ve yazar bulunmaktadır. Ancak, tam anlamıyla günümüzün "varoluşçuları" olarak adlandırabileceğimiz belirli bir grup bulunmamaktadır; çünkü felsefi düşünceler genellikle çeşitli akımlar arasında etkileşim içindedir ve farklı zaman dilimlerinde değişen yazarlar ve düşünürler tarafından temsil edilir. Jean-Paul Sartre, varoluşçuluk akımına önemli katkılarda bulunan bir filozoftur. İşte

Sartre'ın varoluşçuluğa katkılarından bazıları: ÖZGÜRLÜK ve SORUMLULUK KAVRAMLARI; Sartre, insanın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün beraberinde getirdiği sorumluluğu vurgulamıştır.

Ona göre, insan özgürdür ve bu özgürlük, yaşamının her alanda kararlar alması ve eylemlerinde sorumluluk taşıması anlamına gelir. VARLIK ÖNCELİKLİDİR; Sartre, varoluşçu felsefenin temel prensibi olan "varlık önceliklidir" ilkesini benimsemiştir. Buna göre, insanın özü, varoluşuyla belirlenir. İnsan, özünden önce var olur ve daha sonra kendini oluşturur. NEDENSELLİK ve ÖZNELLİK; Sartre, insanın varoluşunun temelinde nedensellik yerine öznellik olduğunu savunmuştur. Ona göre,

insanın eylemleri, içsel özgürlüğünden kaynaklanır ve dış etkenler tarafından belirlenmez. VARLIK ve HİÇLİK Kitabı; Sartre'ın "Varlık ve Hiçlik" adlı eseri, varoluşçu felsefenin başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Bu kitapta, özgürlük, bilinç, diğerleriyle ilişkiler ve ölüm gibi temel varoluşsal konuları ele almaktadır. ANLAM

ARAYIŞI: Sartre, insanın varoluşunun temelinde anlam arayışının bulunduğunu ve bu arayışın hayatın amacını belirlediğini savunmuştur. Ancak, ona

göre, insanın özgürlüğü ve sorumluluğu, anlam arayışını belirsizleştirir ve herkesin kendi anlamını yaratması gerekir. JeanPaul Sartre, bu ve benzeri fikirleriyle varoluşçu felsefeye önemli bir katkı sağlamış ve varoluşçu düşüncenin yayılmasına önayak olmuştur.” Teşekkür ettim ayrıldık