SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA

Nisan yağmurlarının artık Mayıs ayına geçtiği bu günlerde, birçok ev iş yeri sular altında kaldı.Şehirlerin alt yapıları yetersiz ve büyüyen şehirler, artan nüfusun önemsenmemesi yüzünden meydana gelen maddi manevi zarar çok fazla. Her su baskınlarında yöneticiler sarı çizmelerini giyip olay yerinde arzı endam etmesini artık kanıksadık. O sarı çizmeleri giyip meydanlarda olmak çözüm üretmiyor. Ama geçmiş yıllarda Sarı çizmeli Mehmet ağa bakın insanlık için nasıl çözümler imza atıyor..

*1800'lü yıllarda doğan Mehmet Ağa, Karamanlı bir Yörük Türkmeni ve toprak ağası. Günlerden bir gün, Osmanlı Devleti yetkilileri, Mehmet Ağa'dan Kıbrıs Girne'ye giderek Karaman'da yaptığı gibi ona verilen topraklarda tarım ve hayvancılık yapmasını isterler.

Mehmet Ağa, Karaman'da yaşayan 5 kardeşini de yanına alıp Kıbrıs'ta Göçeri isimli bir köye yerleşir. Köyün ismi Yörüklerin göçebe hayatından geliyormuş hatta köyün diğer adı Yörükler köyü olarak da bilinir.

Mehmet Ağa, söz verdiği gibi buradaki toprakları işler, yanında binlerce kişi çalıştırır. Aynı zamanda küsleri barıştırır, yoksullara yardım eder, bekârları evlendirir. Hatta evlendirdiği kişilere toprak bile bağışlar.

Köyün yoksulları, bir yerde yemek yediğinde hesabı Mehmet Ağa'ya yazılırmış. Ağa, her Cuma köyü dolaşır ve halkın tüm borçlarını kapatırmış.

Tüm hayatı boyunca varını yoğunu, yardıma ihtiyacı olan insanlara harcayan Mehmet Ağa, yokluk içinde hayata gözlerini yumar. Kendisi aramızdan ayrılsa da torunları bugün bile Göçeri köyünde yaşamaya devam ediyor.

1971 yılında Kıbrıs'tayken Mehmet Ağa'nın ününü duyan Barış Manço, ağanın kabrini ziyaret eder fakat kabir çok bakımsızdır.

Bunun üzerine sanatçı, 1979 yılında Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasını yazar ve ağanın mezarını yaptırır.

Yaz, dostum

Güzel sevmeyene adam denir mi?

Yaz, dostum

Selam almayana yiğit denir mi?

Yaz, dostum

Altı üstü beş metrelik bez için

Yaz, dostum

Boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?

Yaz tahtaya bir daha

Tut defteri, kitabı

Sarı çizmeli Mehmet Ağa

Bir gün öder hesabı

Yoksul görsen besle kaymak, bal ile

Yaz, dostum

Garipleri giydir ipek şal ile

Yaz, dostum

Öksüz görsen sar kanadın' kolunu

Yaz, dostum

Kimse göçmez bu dünyadan mal ile

Yaz tahtaya bir daha

Tut defteri, kitabı

Sarı çizmeli Mehmet Ağa

Bir gün öder hesabı

Barış söyler, kendi bir ders alır mı?

Yaz, dostum

Su üstüne yazı yazsan kalır mı?

Yaz, dostum

Bir dünya ki haklı haksız karışmış

Yaz, dostum

Boşa koysan dolmaz, dolusu alır mı?

Yaz tahtaya bir daha

Tut defteri, kitabı

Sarı çizmeli Mehmet Ağa

Bir gün öder hesabı.

*Çeşitli kaynaklardan alıntılar.