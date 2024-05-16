HANİ FAHİŞ ZAM OLMAYACAKTI?

Daha geçen günkü konuşmasında Recep Bey "Suni fiyat artışlarını inceledik, sebeplerini araştırdık. Fahiş artışlarının piyasa şartları ile izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu ile piyasayı bozmakta.” Demedi mi?

Recep Bey yakın zamandaki bir başka konuşmasın da ise "Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek." Demedi mi?

Bunlar ve benzeri konuşmalarında durmadan fahiş fiyat artışı yapanların üzerine üzerine gidileceğini, tepelerine tepelerine binileceğini iddia etmemiş miydi?

Etmişti değil mi?

Eeeee bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Bu kadar lafın üzerine köprü ve otoyol fiyatlarına böyle fahiş bir zam yapmak Sayın Cumhurbaşkanının lafını sözünü yere düşürmek değil midir?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bakın son fahiş zamlarla birlikte köprülerde 15 / 05 / 2024 saat 00:00 'den itibaren geçerli olacak zamlı tarife şöyle oldu:

Zam oranı en yoğun trafiğe sahip, en düşük ücretli ve maliyetini çoktan amorti etmiş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 60!

Amma ve lakin özel şirketler tarafından KÖİ çerçevesinde yapılıp işletilen Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 37.93, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 42.37 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 40 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasından bir takım yetkililer çıkıp memur ve emekli maaşları beklenen enflasyona göre belirlenecek falan demiyor mu?

Bu durumda en yoğun trafiğe sahip ve kamu tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan yüzde 60’lık zam beklenen enflasyona göre belirlendiyse beklenen enflasyon % 36 falan değil % 60 demektir değil mi?

Yok, eğer beklenen ya da öngörülen enflasyon % 30 - 40 falan olacak ta keyfe keder % 60 zam yaptılarsa demedi demeyin fevkalade ayıp etmişlerdir…

Bu noktada kim fırsatçılık yapmış oluyor?

Recep Bey öngörülen enflasyonun bu kadar üstünde zam koyarak fırsatçılık yapanlara hesap soracak mıdır?

Bu soruların yanıtını da bekleyip göreceğiz