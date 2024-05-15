Bayanlara aşı başladı

Güler Sabancı, hanımefendiye ulaşmak için çok uğraştım. Fakat mümkün olmadı, telefona çıkan görevliler bize verilen talimat gereği irtibat sağlanamıyor. Özel kalemine bile hiç kimseyi görüştüremiyoruz dediler. Şimdi beni mağdur eden, ENERJİSA kimin tabi ki Sabancı Holdingin. Güler Sabancı hanımefendinin dolayısı ile benim kul hakkımı yiyen haberi olmadan da Güler Sabancı oluyor. Konu nedir dediler anlattım. Çözüm yapmadılar, ben de mağduriyetim giderene kadar bütün sosyal medya kanallarından bütün dünyaya ENERJİSA' daki görevi kötüye kullanıp suç işleyenleri Sayın Güler Sabancı'ya şikayet etmeye devam edeceğim. Sayın Sabancı, benim şikayetimi sizin Holdinginizin Avukatı Yasemin hanım biliyor. Ondan her şeyi öğrenebilirsiniz, konuyu çözüp benim günahımdan ve kul hakkı günahını almaktan kurtulursunuz.

Yıllarca devlet memuru, Özel teşebbüs İşveren olarak yüzlerce insana işveren ve üç yılda devletin üst makamında büyük millet meclisinde görev almış. 2334 sayılı yasayı hazırlayan deneyimli biri olarak Sayın Güler Sabancı'ya tavsiyem size ulaşmaya çalışanlarla iki dakika görüşürseniz, çalışanlarından doğru çalışmalarını görevi kötüye kullanmalarını özlersiniz. Yerel seçimlerde mahalli idarelerin, çok büyük bölümü CH' ye geçti. Ankara'da seçim vaadi olan bayanlara aşı yerine getirilmeye başlandı İstanbul'un da takip etmeye başlaması taktire şayan. İnşallah çok başarılı sonuç alınır ve bütün Türkiye'de uygulanır. Bir toplumun muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının, bayanlar sayesinde olacağını söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günleri görmüş. Bayanlara hakları olan özgürlükleri vermiştir. Bu günde onun isteklerini yerine getirmek için sağlıklarını korumak. Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmek olarak düşünülüp uygulanıyor. Başkanları kutluyorum, Ekonomik sorunlardan yeterli beslenmeyen çocuklarımız için gıda takviyeleri verilmesini de gündeme almalarını talep ediyorum.

Fenerbahçe, seçimli kongreye gitme kararı alınca 6 yıldan beri şampiyon olmamasını Futbol Fedarasyonuna merkez Hakem kuruluna bağlayan Sayın Ali Koç, yanıldığını herhalde anlamıştır. Bir zamanlar Abdürrahim Albayrak Fatih Terim Galatasaray'ın başına gelince şampiyonluk gelirdi. Aksi kim gelirse gelsin, bir süre sonra gönderilirdi. Okan Buruk bunu erken fark edip, sabote eden var dedi önledi. Takım oynamaya başladı, şimdi soruyorum Fenerbahçe'de Sımanski ilk yarıda 9 gol 6 asist yapıyor. Cengiz Ünler, çok büyük paralar almasına rağmen oynamıyor. İkinci yarıda Sımanski, sıfır gol 4 asist, bunlarda istemeyerek kendiliğinden oluşan Bunlar takımın oyun akışını bozdu, Ali Koç ve İsmail Kartal bunu araştırmalı Fenerbahçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 milyonun takımı neden şampiyon yapılmadı bence ortada herkes görüyor.