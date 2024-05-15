Bir Umudun Bekleyişine....

Ülkemin en güzel coğrafyasından,
Ve en güzelinden sevdalıydım sana...
Özlem ve umudun birleştiği sevda gibi..
Ne zaman gelecektin bir umudum Bekleyişine...
Mazlumların kurtuluşuna...
Yueğimin en içtenliğiyle en saf kalbimle bekliyordum seni..
O şirin ismine kurban olduğum,
Cancazım, umudum, sevdam..
İsmin hz ömerin adaletiyle temsil olan ve en güzeller güzelinin,. En sevgilinin (s.a.v)yolundan gidenlerin sevdasıydın sen...sonsuzluklara Doğru
Ve bir kurtuluşun Anahtarı,
Onun adıyla açılır kapılar..
İsmin kalplere şifa..
Parçalanmış ümmete derman ola.....
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.