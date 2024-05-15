Bir Umudun Bekleyişine....

Ülkemin en güzel coğrafyasından,

Ve en güzelinden sevdalıydım sana...

Özlem ve umudun birleştiği sevda gibi..

Ne zaman gelecektin bir umudum Bekleyişine...

Mazlumların kurtuluşuna...

Yueğimin en içtenliğiyle en saf kalbimle bekliyordum seni..

O şirin ismine kurban olduğum,

Cancazım, umudum, sevdam..

İsmin hz ömerin adaletiyle temsil olan ve en güzeller güzelinin,. En sevgilinin (s.a.v)yolundan gidenlerin sevdasıydın sen...sonsuzluklara Doğru

Ve bir kurtuluşun Anahtarı,

Onun adıyla açılır kapılar..

İsmin kalplere şifa..

Parçalanmış ümmete derman ola.....