İsmet İnönü iktidarı bugün devretti

Bugün 14 Mayıs Demokrat partinin iktidara geldiği gün gizli oy açık tasnifle yapılan seçim sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, iktidarı Demokrat Parti'ye Celal Bayar ve Adnan Menderes hükümetine devretti ve bütün dünya demokrasinin ne olduğunu gördü. Adnan Menderes hükumeti 14 yıl sürecek icraatına, çok geçmeden ülkeyi vatan cephesi adıyla guruplara ayırmaya başladı. Çok tehlikeli sonu nereye gideceği belirsiz insanları ayrıştırmaya ülkeyi bölmeye başladı. Sonraki yıllarda Adnan Menderes, 1954'te ABD'ye gidiyor orada buğday ekimine sınırlama anlaşması imzalanıyor. Amerika çiftçisinin korunması için buğdayın yurt dışından ithali konusu anlaşmaya bağlanıyor bizim çiftçimize, ülkemize ihanet 1955 yılında Fatin Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanı olarak sanayağı, süt tozu, dondurulmus et gibi metni meclis arşivinde bulunan bence vatanımız için zararlı anlaşmalara imza attılar. Marsal yardımı ile asgari yardım diye miyadı dolmuş, hurda tankları gönderdiler. Velhasıl adı hibe diye gönderilen bizimde içtiğimiz süt tozlarının 25 yıl ödemesiz ve 50 yıl taksitle gönderildiğini, gelen yardımlarında miyadı dolmak üzere olanlar olduğunu, halk arasında söylenmeye başladı. Süt tozunun borcunun son taksitlerinin AKP iktidarında ödendiğini İbrahim Sönmez'den öğrenmiştik.

Demokrat Parti bu cennet vatana faydadan çok zarar vermiştir. Tabiki bunu bizi yarattığına inandığımızı Allah görüyordu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları binlerce insanın kanları ile kurdukları Türkiye Cumhuriyetine Demokrat Parti çok büyük zarar verdi ve sonunda hüsrana uğradılar.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin içindeki arşiv bölümüne girme imkanım olmadığı için tarihlerde kısıtlamalardaki bazı şeylerde eksikler olmuştur, isteyen daha çok bilgi almak için meclis arşivinde bulurlar.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf genelgesini açıkladı, herkes kendine göre bir yorum yapmaya başladı. Kim ne derse desin ben alkışlıyorum bir lira bile israfa karşıyım çok önemli kararlar alınmış. Fakat bu kararlara uyulur mu takip edeceğiz. Daha öncede sayın Mehmet Şimşek açıklamalarda bulunmuş, fakat kimse dikkate almamıştı. Şimdi uymayanlara bir yaptırım yapılabilecek mi bakacağız. Eğer yaptırım yapılmazsa kimse tasarruf genelgesini dinlemez, itibardan tasarruf olmaz der. Tasarruf genelgesi ile toplanan paralardanda emekliye insanca yaşaması için asgari ücret üzerinde bir maaş bağlanması mümkün olmaz.

Nurgül Göksu ilkokul mezunu oğlunu, gelinini, torununu 6 şubat depreminde kaybetti, adalet arıyor. Yıkılan Ezgi apartmanı yapan müteahhidi Prof. Dr. Ersan Şen savunuyor, adaletin yerini bulacağını düşünüyorum.

Ayten Gökçer bugün hakka kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun. Aytenle leonse ile lela adlı eserde ben mızıka çalarken oda raksederek devlet tiyatrosunda figuranlık yapmıştık. Engin Orbay'ın sahneye koyduğu eserde Cüneyt Gökçer'in dikkatini çekmiş tiyatro sanatçısı olarak unutulmaz eserlerde rol almıştır, ruhu şadolsun.