BU ÜLKENİN HASTASIYIZ

ÇÜNKÜ;

Aynı isimler; virüs, deprem, uçak kazası, çığ düşmesi, ekonomi, spor, siyaset, psikoloji, kadın hakları, çiçek bakımı, mobilyacılık, kaportacılık, kuyumculuk, asfalt dökümü, overlok ve dış politika konularında aynı ukalalıkla konuşabiliyor.

Tek varlık sebepleri yarı çıplak fotoğraf paylaşmak olan ve kendine fenomen diyenler gündemin yoğunluğunu beğenirlerse bir anda siyaset bilimci olabiliyor.

Herhangi bir konuda söyledikleri kamera çekimiyle belgeli olanlar “hayır kardeşim ben öyle demedim” beyanatını vermekten çekinmiyor, kısa bir sessizliğe kapılıp bir müddet sonra büyük bir utanmazlıkla arz – ı endam ediyor. Kimsede “hayırdır kardeş” demediği için mutlu ve mesut hayatlarına devam edebiliyor, yetmiyor bazıları siyaseten umut bile olabiliyor.

Geçmişte kime yanladığı, kimin ayağına paspas olduğu, kimin neresine yumuşak buseler kondurduğu herkesin malumu olan adamlar(!) bir anda 540 derece dönmeyi kendilerine yol edinebiliyor.

Yabancı gizli servilerin kucağından inmeyenler, ülkenin doğasına tecavüz edenler, İstiklal Marşını bile bilmeyenler, ülkesinin insanlarını sığınmacılara tercih edenler, gazilerimize haciz gönderenler, şehitlerimizin manevi hatırasını oyuncak edenler, milliyetçilik üzerinden bizlere ders vermeye kalkabiliyor.

Başkalarına yazdırdıkları kitabı kendi imzalarıyla yayımlayanlar, milletin fikrinin üzerinden yolunu bulanlar, emeksiz yemenin formülünü yazanlar, iftira ve dedikoduyla bir konuma gelip sütte bile leke olduğunu iddia edenler dürüstlük abidesi olabiliyor.

“Bir lokma bir hırka” sözünü sık sık hatırlatıp milyon dolarlık servete sahip olanlar, komşusu açken daha da semirerek uyananlar, kutsal kitabın ilk emrini bile yerine getirmeyenler, milletin tertemiz duygularını kendi oyun bahçesi haline getirenler, kul hakkını çerez yapıp yiyenler, Allahtan değil de kendilerinden korkan topluluklar oluşturanlar, kendilerini dini önder olarak gösterebiliyor.

Bu ülkede her şey olursun ama rezil olamazsın sözünü, sarsılmaz kanıtlarla her geçen gün ispatlayanların, dönekliği madalya gibi boynunda taşıyanların, karaktersizlik olimpiyatlarında derece yapanların arasında kalın, kalabilirseniz sağlıcakla.