Beni dünyaya getiren can veren kadın! ANNEM

Sana ne kadar dua etsem az mekanın cennet olsun nurlar içinde uyu. 1940'lı yıllarda Osmanlı ve Arapça kitaplardan hikayeler okuyarak uygun zamanlarda Keman çalıp, müzik kültürü aşılayarak insan olmayı öğrettin. İnsan olan haram yemez, yalan söylemez, hırsızlık yapmaz, kul hakkı yemez devlet malını korur dedin. İnsan olan, ben değil biz olarak yaşar. Sevgi, saygı ile güne başlar. Müslümanlığın en önemli şartı zekat vermeyi, her fırsatta yerine getirir. İhtiyacı olan canlı, cansız her şeye yardım eder dedin, Allah şah damarından daha yakın. Her şeyi görendir, yaptığın iyilikleri mükafatlandırır kötülükleride cezalandırır diye büyüttün annem. Yaşamım boyunca baş tacım oldun. Hakkını helal ettirdim, benimde hakkım anamın ak sütü gibi helal olsun.

Beni duyarsan annem, Anneler günün kutlu olsun. Bir gün elbette kavuşacağız. Nurlar içinde uyu, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Babama selam söyle, ellerinden öperim. Onun öğrettiklerini, yaşamım boyunca atasözü olarak aynen uyguladım.