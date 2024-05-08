ERİŞİM ENGELİ

Dijital tarih yok ediliyor. Siyasal mahkûmlar hapisteyken ve Türkiye “Hukukun Üstünlüğü” ölçütüne göre Angola’nın bile gerisinde kalıyor. Tek adam Türkiye’sinde artık haberler yok ediliyor. Toplumsal hafızamız siliniyor. Susurluk, Deniz Feneri soruşturmaları, Nesim Malki cinayeti, yargıya neşter operasyonu, şarampol operasyonu haberlerine artık kamuoyu ulaşamıyor.Son 10 yılda kaç haber engellendi? Biliyor musunuz?

35 bin haber engellendi, 35 bin habere artık kimse ulaşılamıyor. İşin garip tarafı FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturmalarla ilgili haberlere de erişim engelleri dikkat çekiyor. Bu kararların alınma nedeni olarak aralarında Cumhurbaşkanı, ailesi, bakanlar, milletvekilleri, valiler, kaymakamlar, hâkimler, savcılar, bürokratlar gibi üst düzey kamu şahsiyetleri, bazı kamu kurumları ve iktidara yakın şirketlerin talepleri sonucu verildiği ifade ediliyor. Bu tür engellemeler anayasanın amir hükümlerine aykırıdır. Ama anayasa hükümlerini iktidar dinliyor mu? Haaayyyyııırrr! “Kamuoyu duyarsa toplum harekete geçer…” gibi algıdan korkanlar, erişim engellemesini duyuran haberler de erişime engellendi. Bilge düşünce bilge kanaat zincirleme erişim engelleriyle karşı karşıya getirildi.

Erişim engeli getirilen, dijital hafızadan silinen haberlerden bazı örnekleri şöyle sıralıyalım: 1-Tarikat yurdunda intihar eden gencimiz. 2-Milli Eğitim Bakanlığı’nda Hizbullahçı kadrolaşma. 3-Kanal İstanbul’un geçeceği bölgeden arazi alanlar. 4-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne haciz uygulatan şirket. 5-Yolsuzluk iddialarına konu Aile Bakanlığı bürokratlarının terfi haberleri. 6-Erzurum’da bakım merkezinde yaşanan cinsel istismarlar.7-Konvoyunun önünden sürü geçmesinden rahatsız olan ve sürünün çobanına ceza kestiren kaymakam. Devam edelim; Birgün gazetesinde Timur Soykan yargıdaki çürüme ve uyuşturucu kaçakçılarının rüşvet karşılığı nasıl serbest kaldıkları haberini yaptı. Erişim engelleme kararlarının hâkimlerce para karşılığı verildiğini, hem de görevdeki başsavcının ihbar mektubuyla, duyurdu.

Ne oldu? Yirmi dört saat geçmeden habere erişim engellendi. Tolga Şardan aynı konuda, yargıdaki çürümeye ilişkin haberi nedeniyle önce hapse atıldı, sonra haberine erişim engeli getirildi. Oysa Anayasa Mahkemesi’nin bu erişim engellemeleri konusunda tam iki kez basın ve halkın haber alma hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin karar verdiğini ve yeni bir düzenleme için Meclis’e dokuz aylık bir süre tanıdığını ayrıca bir gazeteci olarak biliyoruz... Ama bu ayıbın, yani kamuoyu darbesinin düzeltilmesi için CHP’nin yaptığı öneri TBMM’inde her zaman olduğu gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Öte yandan uluslararası uzmanların oluşturduğu Dünya Adalet Projesi (World Justice Project) 2012’den beri “Hukukun Üstünlüğü Endeksi” yayımlıyor. Bu endeksi incelediğinizde görürsünüz ki; 2023 raporunda Türkiye 0.41 puan ile 142 ülke arasında 117. sırada bulunuyor. Bu tam bir skandaldır. Çünkü erişim engelinin getirdiği noktada bu puan hem bölgesel hem de küresel ortalamaların altında kalıyor. Türkiye, sürekli aşağı düştüğü bu sıralamadaki yeri ile, ne yazık ki, “Hukuk Devleti” konusunda Nijer, Sierra Leone, Guatemala, Madagaskar, Angola, Kolombiya gibi ülkelerin bile altında yer alıyor. Nedeni ise haksız, erişim engelleridir.