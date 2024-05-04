HAK YİYORSUNUZ… HUKUK TANIMIYORSUNUZ…

Bizim kültürümüzde hak yemek en büyük günahlardan biri değil midir?

Allah’ın bile günahkârlara “sakın ha huzuruma kul hakkı ile gelmeyin” dediği söylenmez mi?

Peki, bu TÜİK’in yaptığı kul hakkı yemek değil midir?

TÜİK’in sabunladığı enflasyon verileri yüzünden emekçi, emekli, dul ve yetimler gerçek enflasyon karşısında ezilmiyor, gelir ve hak kaybına uğramıyorlar mı?

Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa halka sorun tek bir Allah’ın kulu açıklanan enflasyonun gerçek olduğunu düşünüyor mu?

Elbette düşünmüyor…

Amma ve lakin hala aynı tiyatro oynanıyor, her aybaşında TÜİK kimsenin inanmadığı, gerçekçi bulmadığı hesaplamalarını paylaşıp duruyor. Bu ay da aynı şeyler yaşandı ENAG, TÜİK ve İTO ayrı ayrı hesapladıkları enflasyon verilerini açıkladılar.

Üç farklı seviye açıklanmış olsa da her üç hesaplamanın gösterdiği tek bir acı gerçek var: Türkiye’de iktidar enflasyon ile mücadele de son derecede başarısız, onca lafa söze rağmen enflasyon normal bir ülkede hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir hızla doludizgin artmaya devam ediyor.

Hesaplamalar ise şöyle:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan 2024

E-TÜFE’de aylık artış oranı % 5,02 olarak gerçekleşti.

E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %124,35 olarak gerçekleşti.

TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE'deki (2003=100) değişim Nisan 2024

Bir önceki aya göre % 3,18 artış,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 69,80 artış,

On iki aylık ortalamalara göre % 59,64 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Yİ-ÜFE (2003=100) değişim Nisan 2024

Bir önceki aya göre % 3,60 artış,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 15,61 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 55,66 artış

On iki aylık ortalamalara göre % 45,83 artış gösterdi.

İTO İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME İNDEKSİ 1995=100

Perakende fiyatları yansıtan ve 2024 Mart ayında % 3,93 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2024 Nisan ayında % 4,89 oranında artış göstermiştir. 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 78,81, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 72,02 olarak gerçekleşmiştir.

İTO TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ 1963=100

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2024 Mart ayında yüzde 3,78 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2024 Nisan ayında yüzde 4,87 oranında artmıştır. 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 65,94, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 65,03 olmuştur.

Yukarıda paylaştığım üç farklı kurumun hesapladığı ve paylaştığı üç farklı veri setinin tek bir ortak noktası var o da: Türkiye’de hiçbir iyi yönetilen ülkede görülemeyecek seviyede yüksek bir enflasyon yaşanmakta olduğudur.