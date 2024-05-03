PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR

İstanbul Ticaret Odası Türkiye’de öncü gösterge olarak kabul edilen İSTANBUL ÜCRETLİLER GEÇİNME İNDEKSİ ve TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ’ni yayınladı, yayınlanan bu hesaplamalara göre:

Perakende fiyatları yansıtan ve 2024 Mart ayında % 3,93 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2024 Nisan ayında % 4,89 oranında artış göstermiştir.

2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 78,81olmuştur.

Yıllık ortalama değişim oranı ise % 72,02 olarak gerçekleşmiştir.

2024 Nisan ayında tüm harcama gruplarında yukarı yönlü değişimler izlenmiştir.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2024 Mart ayında yüzde 3,78 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2024 Nisan ayında yüzde 4,87 oranında artmıştır.

2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 65,94, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 65,03 olmuştur.

Yıllık ortalama bazda 2024 Yılı Nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İşlenmemiş Maddelerde yüzde 127,75, İnşaatMalzemelerinde yüzde 90,05, Gıda Maddelerinde yüzde 57,39, Mensucatta yüzde 53,09, Yakacak ve Enerjide yüzde 39,62,Madenlerde yüzde 25,60, Kimyevi Maddelerde yüzde 23,16 artış gerçekleşmiştir.



Bu öncü göstergeden de görüleceği üzere ülkemizde enflasyon dehşetengiz bir hızla artmaktadır…

3 Mayıs tarihinde açıklanacak olan ENAG ve TÜİK hesaplamalarını da görünce doğal olarak gerçek durumu biraz daha net göreceğiz ama malum perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hem TÜİK’in ve hem de ENAG’ın hesaplamalarının da enflasyondaki kontrol edilemez yükselişi ortaya koyacağı kesindir.

Peki, enflasyon bu kadar büyük bir hızla yükselirken bunun ülkedeki açlık ve yoksulluk sınırına etkisi ne olmuş?

Bunu da Türk-İş’in açlık yoksulluk sınırı hesaplamalarından açıkça görebiliyoruz, bu hesaplamalara göre:

Mutfak enflasyonu aylık % 5,55 on iki aylık % 74,88 yıllık ortalama % 77,55 olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı AÇLIK SINIRI 17.725 TL oldu.

oldu. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaların karşılanabilmesi için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı YOKSULLUK SINIRI ise 57.736 TL. Oldu.

Oldu. Bir kişinin yaşam maliyeti 22.992 TL’ye yükseldi.



Görüldüğü gibi 17 bin 2 lira 12 kuruşluk asgari ücret daha yılın ilk birkaç ayında açlık sınırının altında kalmıştır, yoksulluk sınırına asgari ücretli bir çalışan için hayal edilebilir sınırlarda dahi değildir.

Asgari ücretin altında 10 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşı ve asgari ücretin altında kalan ortalama emekli maaşı ile yaşamaya mahkûm olan geniş kitleler için ise yaşam sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır!

Hem Milli gelirden ve hem de Kişi Başına Düşen Milli gelirden çalışanların ve emeklilerin aldığı pay gün be gün düşmektedir.

Bu ekonomi açısından da sosyal barış açısından da sürdürülebilir bir durum değildir, sosyal barışın sağlanabilmesi için acilen önlem alınması ve bu adaletsizliğin düzeltilmesi gerekmektedir.