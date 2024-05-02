Cumhurbaşkanı ile Özgür Özel görüşmesi

Günlerce 1 Mayıs kutlamalarının Taksimde yapılması, gündemi meşgul etti. Valilik yasak getirdi. CHP Anayasa Mahkemesinin verdiği,1 Mayıs Taksim'le özdeşleşmiş olduğu için Taksimde kutlamaları uygun kararını dinlemeyen, iktidara anayasa ihlali yaptırmak için sendika temsilcileri ile birlikte hareket ederek amacıma ulaştı. İlerde iktidar değişirse, bu nedenle birçok görevli mahkemelerde hesap verecektir. Yüzlerce insan mağdur olacaktır. Ben yine 1 Mayıs Bahar Bayramını hiçbir olay olmadan kutlanmasının mümkün olacağını savuruyorum. Emekçiler, işçiler kendilerinin bayramında neden olay çıkarsın, devlet olarak halkın güvenliğini alırsanız herhangi bir provokatör halkın arasına karışamaz olayda çıkmaz.

Cumhurbaşkanı bugün ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel'e AKP Genel Merkezinde görüşecek görüşme konuları belli. Emekli maaşı, başkan yetersiz olduğunu biliyor. Maliye bakanı para yok diyor Özgür Özel biz belediye alacaklarımızın bir kısmını almıyoruz. Emekliye verin mi diyecek ? Atanamayan öğretmenlerin atanmasını, isteyecek mülakatın kaldırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı atamalarda rüşvet söylentilerini ortadan kaldırmak için bu talimatı verdi. Milli Eğitim Bakanı dinlemedi, Sayın Cumhurbaşkanını dinlemeyen bakanın kendisini mi dinleyeceğini isteyecek.

Can Atalay konusu Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan Yargıtay 3. Dairesinin iptalini mi isteyecek. Yüzlerce defa Gezi olaylarının sonunda alınan kararların Avrupa İnsan Hakları mahkemesi tarafından iptali ve ceza alanların tahliyesi kararlarını uygulamayan mahkemelerin iptalini mi isteyecek. Yeni Anayasa konusu iktidarın hazırladığı halkın oy verip kabul ettiği, anayasanın hangi maddesi kötü ise açıklayın oylayalım mı diyecek Filistin konusunda isteklerimi olacak. Merakla bekliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Özgür Özel den ne yapmasını isteyecek Belediyelerin Türkiye'nin birinci önemli işi ekonomi bu konuda tarıma hayvancılığa ne yapacaklarını sorup ne yapmaları gerektiğini söyleyecek Belediyelerin sağlık konusuna nasıl katkı vermelerini isteyecek ne yapmalarını gerektiğini anlatacak. Yeni Anayasa konusunda isteklerinin ne olduğunu soracak kendisinin düşüncelerini de anlatacak.

84 milyonun takip ettiği görüşme bu kadar reklamı yapılmadan, hiç kimseye haber vermeden uygun görülen bir yerde yapılabilirdi. İki lider karşılıklı fikir teatisinde bulunur. Halkın refah seviyesini artırmak için yapılacak işler için alınacak kararlarda mutabakat sağlar. hiç vakit kaybetmeden kararlar alınır görevlilerin çalışmaları hızlandırılabilirdi diye düşünüyorum. Günlerce Özgür Özel şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı şunları istedi diye vakit kaybı olmasını istemiyorum benim tek isteğim her gün belediyelerin şu kadar yardım alan insana iş verdim yardım almaktan kurtardım" demesi.