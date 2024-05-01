EKMEĞİM 10 LİRA, MAAŞIM 10 BİN LİRA

Beklenen oldu. Seçim sonrasına ertelenen ekmek zammı gerçekleşti. Ankara’da 200 gramlık ekmek dünden itibaren 10 lira oldu. Bu yıl ekmeğe yapılan ikinci zam. Ocak ayında 7 lira olan ekmek 8 liraya satılıyordu. Şimdi 10 lira. Yani 5 ayda ekmeğe yüzde 42 zam yapılmış oldu

Eğer normal değil de, kepekli ekmek yemek istiyorsanız 15 lira ödeyeceksiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni zamlı tarifeyi paylaşırken, dar gelirli vatandaş için dua ediyor : "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun"

Ayda 10 bin lira emekli maaşı olan bir aile günde ortalama 6 ekmek alsa, günlük 60 lira, ayda 1.800 lira ödeyecek. Daha bunun yanında yiyeceği sebzesi, eti (eğer alabiliyorsa) yağı, peyniri yok. Eğer kirada oturuyorsa, gerçekten Allah yardımcısı olsun.

Şimdi gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği Halk Ekmeğe çevrildi.

Gelin bir hesap yapalım ;

Markette ekmek 10 lira – Halk Ekmek 6.500 lira

Bir aile günde 6 ekmek tüketse Markete 60 lira, Halk Ekmeğe 39 lira ödeyecek.

Bir ayda markete 1.800 lira, Halk Ekmeğe ise 1.170 lira ödeyecek. Arada 630 lira fark var.

Öyle anlaşılıyor ki, Halk Ekmek Büfelerinin önündeki kuyruklar daha da çok uzayacak.

Vatandaş “Alıştık artık” diyor.

Ankara'da 200 gramlık ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zamma yurttaşların bir kısmı tepki gösterirken bir kısmı ise “Zamlara alıştık artık” diyor.

Bir emekli "10 lira ekmek ne demek? Zaten emeklinin aylığı 10 bin lira. Nasıl geçineceğiz. Bu nasıl bir vicdansızlık" diye konuşurken, bir başka emekli "Her şeye zam geliyor, yeter, bıktık artık. Eve götürecek ekmekleri yok insanların. Durum gittikçe zorlaşıyor. Milletin artık 'dur' demesi lazım. İnsanlar eve ekmek mi götürsün, kira mı ödesin" diye konuştu.

Fırıncılar da dertli

Vatandaş nasıl geçineceğini söylerken, fırıncılar, daha dertli. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, "Yılbaşından sonra un, maya ve diğer tüm girdilere zam geldi. Ondan dolayı ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık” diyor.

Fırıncılar Derneği Başkanı Alnıaçık ekmek zammının gerekçelerini açıklarken, ilginç bir değerlendirmede bulunuyor. Fırınlarda çalıştıracak vasıflı ve vasıfsız işçi bulmakta zorlandıklarını, bulunan işçilerin maaşlarının işçi sendikası tarafından belirlediğini, normal işçi maaşının az 1,3 katını vermek zorunda kaldıklarını belirterek “Onun için belediyelerimize, hükümetimize seslenmek istiyorum. Özürlü, hasta olmayan insanlara yapılan yardımları yeniden gözden geçirmelerini istiyorum. Yoksa fabrikalarımıza işçi bulamaz duruma geldik." diyor

Ünlü şair Orhan Seyfi Orhon’un dediği gibi “Dünya döndükçe umut fakirin ekmeği ye Memet ye” Fakirin ekmeğine zam geldi. Ama, umudu da kalmadı