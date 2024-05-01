Taksim yasak

1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı bu gün işçi sendikaları ile polis çatışması bayramına dönüşmüştür basın yayın kuruluşları gazeteciler kayıttalar polisin şiddet görüntüleri kayıtta bunlar günü gelince ortaya çıkınca şiddet uygulayan şiddete uğrayanlarla karşı karşıya gelip hesap verdiklerinde kimler mağdur oluyor hiç suçu olmayan eş ve çocuklar günlerce bayram kutlamaları taksimde yapılacaktır diye direten sendikalar partiler sivil toplum kuruluşları ile izin vermeyen İçişleri Bakanı izin neden verilmiyor açıklaması yapamıyor çünkü Anayasa mahkemesi kararı var kutlamaların taksim meydanı ile özdeşmiştir diyor ve taksimde yapılması kanunidir diyor. 42 bin polisle önlem alıp halkla polisi karşı karşıya getirmek izahı olmayan bir tutumdur.

İçişleri bakanı taksimi açıp oraya çelenk koyup açıklama yapacak kuruluşları yürüyüş kollarının yan taraflarında 2 metre ara ile 4 bin polisle güvenlik aldırsaydı hiç bir olay olmadan bayram sona ererdi şiddet şiddeti doğuruyor beni üzen anayasa mahkemesinin verdiği kararı uygulamayıp görevli polisleri suç işlemeye mecbur bırakıp ilerde mahkemelerde ceza alıp ailelerin mağdur olmasıdır.

Şimdi asıl meseleye gelelim 1 Mayıs nasıl işçi ve emekçi bayramı oldu.1 Mayıs Bahar bayramıdır o gün insanlar ismi üstünde kırlara çoluk çocuk toplanır evlerde hazırlanan yemekler alınır kırlarda mangallar yakılır şarkılar söylenir top oynanır çocuklara hediyeler verilir sevindirilirdi bir gün tatil olduğu için her kez kendi bölgesinde tanıdık insanlarla birlikte olur kızlar erkekler birbirlerini görür bayram yuva kurma vesilesi de olurdu nereden nereye geldik. Polis halk karşı karşıya Bahar bayramı yerine işçi polis kavgası haline getirildi bu halkın bir günlük mutluluğunun huzurunun refahının se vincinin önüne geçmektir engellemektir.

Bu gün 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı bütün dünyada kutlanıyor neyi merak ediyorum biliyor musunuz acaba bir tane bizim Taksim meselesi gibi bu günü kutlama yapmak isteyen vatandaşlarına yasaklayan devlet var mı bilen bana yazsın benim kanaatim böyle bir şey yok tur imkansızdır akıl almazdır. Devletler bu günü sevgi saygı eğlence sevinç günü olarak kutlar halkla devlet belki de kol kola halay çeker diye düşünüyorum Filistin gaza hariç orada insanlık suçu işleniyor katliam yapılıyor bütün dünyanın gözünün önünde kimsenin gücü yetmiyor katliam devam ediyor.

Ben Filistin konusu açılınca çok üzülüyorum elimizden bir şey gelmiyor onun için biraz konuyu değiştirelim her şey Allah tandır,

Etrafımıza bakınca her kez kanser olmuş nezle girip gibi o kadar yaygın Zerdecal zencefil üzüm çekirdeği tarçın yoğurt karışımı bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor kanser olmamızı engelliyor spor yapmamız bedenin direncini artırıyor kanseri önlüyor oruç tuttuğumuz zaman aç kaldığımız zaman güçlü hücreler zarar verecek hücreleri yok ediyor kanseri önlüyor beslenmenin önemi daha çok anlaşılıyor hormonlu ürünlerden sakınıp doğal besinleri seçmeliyiz kelle paça ayak paça Çankırı'nın kaya tuzu ata tohumu ile üretilen sebzeler brokoli karnabahar siyah havuç 5 dakika haşlayıp suyunu içmek siyah turp pişen domates kanser olmamızı önlüyor eğer kanser olmuşsak tedavi edici özelliği var tedavi ediyor gazlı içecekler paketlenmiş ürünler yenmesi kanseri tetikliyor diyen bilim insanlarının haklı çıktıklarını görüyoruz. Çünkü kanser çok fazla görünüyor.