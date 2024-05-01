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Adana Sinema Müzesi
Mustafa Taşkın

Mustafa Taşkın

Adana Sinema Müzesi

Adana Sinema Müzesi

Adana; adeta ünlü üretim fabrikası.. Yılmaz Güney’ den Ali Şen’ e, Danyal Topatan’ dan Ali Şen’ e, Bilal İnci, Aytaç Arman, Meral Zeren, Salih Güney’ e pek çok sinema  ve tiyatro sanatçısı yetiştirerek, sanat ve sinema dünyasına ışık tutan bir şehir.

Adana Sinema Müzesi

Adana’ nın Seyhan ilçesi Kayalıbağ mahallesinde, Seyhan nehri batısında bulunan Taş Köprü yanındaki iki katlı tarihi konak Sinema Müzesi olarak düzenlenmiş olup, ziyaretçilerini Yeşilçam tarihinde nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

Adana Sinema Müzesi

Eski bir Adana evinin müzeye dönüştürülmesi sonucu 23 Eylül 2011 tarihinde açılan müzede 1940’ lara dayanan sinema eserleri ile konuklarını karşılıyor, ikinci katta ise Sinema Kütüphanesi ziyaretçi ve araştırmacılara  araştırma olanağı sunuyor.

Adana Sinema Müzesi

Müze adeta yıllardır 'Altın Koza' gibi önemli bir film festivaline ev sahipliği yapan ilin sinema sanatına gösterdiği saygının da bir sembolü olmuş..

Adana Sinema Müzesi

Müzenin zemin katı film afişleri için ayrılmış. Bu posterlerdeki en az bir isim (yönetmen, oyuncu, senarist vb.) Adana'nın Türk Sinemasına kazandırdığı isimlere ait. Birinci katta, Yılmaz Güney'in fotoğraflarını, film afişlerini ve eşyalarını gösteren bir oda bulunmakta. Müzede ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri yer alıyor.

Adana Sinema Müzesi

Müzede ayrıca Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri yer alıyor. Adana'dan sinema ile ilgili diğer tanınmış kişilerin sergilendiği fotoğraflar ve eserler ise yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu gibi ünlü isimlere ait.

Adana Sinema Müzesi

Bir de kütüphane bulunduğu müzede, film izleyebilmek de mümkün. Haftanın her günü açık olan müze ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Adana Sinema Müzesi

Yolunuz Adana – Seyhan İlçesine düşerse nostaljik bir sinema yolculuğuna çıkmak için “Adana Sinema Müzesi”ni ziyaret etmelisiniz.

Adana Sinema Müzesi
Adana Sinema Müzesi
Adana Sinema Müzesi
Adana Sinema Müzesi
Adana Sinema Müzesi

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Yazar Mustafa Taşkın - Mesaj Gönder

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