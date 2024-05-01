SİVİL ANAYASA YAPACAKLAR MIŞ…

Aşağıdaki fotoğrafa iyi çok iyi bakın dostlar…

Açıkça söylemek gerekirse bu fotoğraf bu günkü rejimi en iyi temsil eden fotoğraftır!

Bu fotoğraf AKP rejiminin ve AKP tarafından kurulan polis devletinin çekilmiş en net fotoğrafıdır…

Polis 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’e çıkmaya çalışan emekçilerini önünü Bozdoğan kemerinde kesmiş, geçit vermiyor…

Sorarsan bu kanuni bir gösteri değilmiş…

Yahu ortada Anayasa Mahkemesinin son derecede açık ve net bir kararı var bu karar 1 Mayıs kutlamalarının Taksim meydanında yapılmasının önünü açıyor ve çok büyük bir meşruiyet kazandırıyor ortada böyle bir karar varken kim Taksim’de gösteri ya da kutlama yapmaya “kanuni değil” diyebilir ki?

Ama ne gam bu memlekette kim takıyor Anayasayı, kim uyuyor Anayasa mahkemesinin kararlarına?

Anayasa mahkemesi takılsa Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulsa seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay hala mahpusta olur muydu?

Anayasaya uymayan ve Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan bir iktidar şimdi birde kalkmış muhalefete “hadi gelin yeni bir anayasa yapalım, bu anayasa sivil bir anayasa olsun” diyormuş…

Hadi canım sende, sivil anayasa yapacaklarmış güldürmeyin adamı

Yukarıda paylaştığım AKP iktidarının kafasını açıkça ortaya çıkaran bu fotoğrafı gören biri iktidarın sivil hak ve özgürlükleri genişleten bir anayasa yapmaya niyetli olduğuna gerçekten de inanabilir mi?

Dostlar bakın: Anayasalar halk egemenliğine dayalı rejimlerde, halkın hak ve özgürlüklerini korumak, iktidarın gücünü sınırlamak yanlış ve adaletsiz işlerini engellemek için yapılır.

Yani özünde anayasalar ceberut devlete karşı halkı, halkın hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlar, iktidarı ele geçiren kişilerin tiranlaşmasını, seçilmiş tiranlara dönüşmesini engellemeyi amaçlar.

AKP ve MHP ortaklığı tarafından halka dayatılan bu günkü tek adam anayasası tüm anayasacılık ve anayasal düzen ilkelerini ortadan kaldıran iktidarı her türlü sınırlamadan ari tutarken güçler ayrılığı ilkesi ile denge ve denetleme mekanizmalarını ortadan kaldırarak gücü tekilleştiren bir yapıdadır.

Bu yapıyı bile beğenmeyen yetersiz gören iktidarın yeni değişiklikler yapmayı istediği ortada ama ben onların gerçek karın ağrısını biliyorum.

Onlar aslında başlarına bela olan anayasadaki %50 + 1 ve 2 dönem sınırlamasından kurtulmak istiyorlar!

Asıl hedefleri demokrasiyi güçlendirmek üzere; iktidar gücünü sınırlamak, güçler ayrılığını tesis etmek, denge ve denetleme mekanizmalarını kurmak, hak ve özgürlükleri genişletmek falan değil.