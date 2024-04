Belediye Başkanları için ilk iş

Yarın 1 Mayıs. Bahar bayramı bütün yurtta işçiler tarafından kullanacak, İstanbul'da Taksim meydanı ile özdeşleşmiş bahar ve işçi bayramının kutlanmasina vali izin vermiyor, İçişleri Bakanı kapasitesi yetersiz diyerek izin vermiyor. Bu bence uygun bir açıklama değil, eğer kapasite ise sendikalara kaç kişi ile gelmeleri bildirilir, fazla işçiler için uygun bir yer gösterilir, orada devlette etkinliklere katkıda bulunur, polis sadece koruma görevi yapar, provakasyonlara izin vermez. İşcilerde Atanın anıtına çelenk koyup, bayramla ilgili demeçler verip dağılırlar, hiç bir olay olmaz günlerce gündem olmaz.



Seçimler biteli 1 ay oldu önemli illeri CHP'li Başkanlar kazandı hayırlı olsun dedik. Benim CHP'li başkanlardan beklentim devraldıkları belediyelerde borç, lüzumsuz harcamalar, usulsüz kiralamalar, lüks şatafat konuları, hukuki konulardır. Bunları mahkemeler çözer, Başkan teslim aldığı belediyenin sorumluluk alanında yaşayan insanlara yapacakları hizmetleri ve de yaptıkları hizmetleri anlatmalarıdır.

Uşak'ta Belediye başkanı devraldığı belediyenin borç listesini belediye önünde halka teşhir ediliyor. Ben bunların hukuki işler olduğu için ilk iş, icraat başkanlar yaptıkları işlerle övünmek olmalıdır, bunları teşhir etmelidir.

Belediye başkanları benden çok daha iyi bilirler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan tüm yurttaşlarımızın en büyük sorunu, işsizlik ve geçim sıkıntısı. Onun için başkanlar sosyal yardım alan genç işsizleri yardım alma yerine üretime katkıda bulunmaya para kazanmaya yöneltmesidir.

Belediye hudutları içinde parkların kenarlarında bir birbuçuk metrekare alanlarda süs eşyası, el becerisi evde yapılan hediyelik eşyaların teshiri, satışı ile küçük standlar yapıp kirasız vermek, insanları iş sahibi yapmak bir başka alanda gıda konusu ile ilgili standlarda, evde yapılan reçel, salça, turşu, zeytinyağlı sarma, içli köfte, kadınbudu, nohutlu pilav gibi çok çeşitli ürünlerin satıldığı standlarda satış imkanları sağlayıp sosyal yardım alanlara vermek.

Belediyeler her mahallede mesleki kurs açmalı, gençler düğme dikmeyi bilmiyor. Biçki dikiş kursları, berber, kuaför, aşçılık, garsonluk, bulaşıkcılık, oto tamirciligi, inşaat kalıpcılığı, demircilik, doğramacılık, camcılık... aklınıza gelen her meslek ile ilgili kurslar açmak, bilinçli bir gençlik yaratmak ve bunlara iş imkanı bulma larını kolaylaştırmak, iş verenlerin en büyük sorunu bilinçli kaliteli işci bulmak işverenlere de bu konuda katkıda bulunmak.

Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın her köye İnternet, tablet uygulaması harika. Bayanların aşı konusu harika fakat gıda, yakacak yardımı, yanlış. Yirmi sene önce Olgunlar sokakta benim ofisim vardı. Bir yardımcı aradım üst kattaki komşumun eşinin kardeşi işe başladı gayet güzel. Fakat 15 gün sora ben ayrılıyorum dedi şaştım, neden dedim, ben Pursaklarda oturuyorum dedi, sosyal yardım alıyorum, beni takip etmişler sosyal yardım almamı engellemeye çalışmışlar, ben yetkilileri zor ikna ettim akrabam onlara yardım için gittim diyerek ikna ettim, senin verdiğin maaşla aldığım yardımı mukayese edersek yol parası, yemek parası, düşünce arkadaki fark çok az çalışmamak daha iyi dedi konu çözüldü. Bu bana göre çok büyük yanlış, insanları tembelliğe bir nevi dilenciliğe alıştırmak, yani vatana ihanetle eş değer bir olgu. Bunun yerine iş imkanı yaratıp, insanları çalışıp helal para kazanmaya alıştırmak için imkanlar yaratmak, insanlara tarım alanı verip ekip biçmesini sağlanmak, sulama tesisleri ile yem bitkileri üretimi alanları oluşturmak, hayvancılığa insanları yöneltmek, üretilen her şeyin satın alınıp, aracısız ucuz ürünlerin halka ulaşmasını sağlamak, başkanların en önemli hedefi olmalıdır. Vatana en önemli hizmettir.



Futbolda şike konusu CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz tarafından ele alındı. Herkesin gözü önünde kaleye hiç şut atılmadan biten bir maç ve sonunda bir takımın mağduriyetinin açıklanması önemli olan, yıllardır yapılan süper ligdeki ve diğer liglerde yapılıp kamufle edilen şikelerin tesbitini, yargılanmasını saglayacak kanunların çıkartılıp yürürlüğe girmesi için çalışmanın başlaması Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'ı bütün kalbimizle destekliyoruz. Bu çalışması ile futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracağına inanıyoruz, yolu açık olsun.