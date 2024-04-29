Anayasa'da adalet

Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta Sayın Numan Kurtulmuş, yeni anayasa hazırlığı daha doğrusu anayasa değişikliği çalışmalarına başlıyor. İlk olarak parti liderleriyle görüşecek düşüncelerini anlatacak ve parti liderlerinin düşüncelerini dinleyecek ortak noktalarda sorun olmayacak fikir ayrılığı olan konularda anlaşma zemini aranacak günlerce tv kanalla rında halka açık toplantılarda tartışmalar so nunda benim kanaatime göre meclisten bu değişikliği çıkarmak mümkün olmayacak hal kada gidilse halkın istediği milli mutabakat sağlanan kararlar dışındaki kararlar çıkmaz bu benim şahsi düşüncem.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda yaşayan tüm yurttaşlarımı zın ortak isteği tarafsız yargı kanunların herke se eşit uygulandığı mahkemeler bunun için yeni anayasada alınması şart olan maddeler 1 madde Hakimler Savcılar yüksek kurulu üyeleri teşkili

En az yirmi yıl Anadolunun çeşitli illerinde görev almış görev aldığı mahkemelerde verdiği kararları yargıtayda bozulmamış veya en az bozulan hakimlerden seçimle teşkil edilir. Seçilen üyeler dışında siyasi hiç kimse bakan dahil hakimler savcılar yüksek kuruluna giremez

2 madde yargıtay üyeleri hakimler savcılar yüksek kurulunca en az yirmi yıl görev yapan verdiği kararları en az bozulan hakimler arasın dan kendileri tarafından seçilir 3 madde Danıştay üyeleri hakimler savcılar yüksek kurulunca yargıtay üyelerinden seçilir Adalet bakanının bir üye Cumhurbaşkanının iki üye seçme hakkı isteğe bağlı olarak vardır 4 madde Sayıştay üyeleri hakimler savcılar yüksek kurulunca seçilir toplam üye sayısının yüzde yirmisi Türkiye Büyük millet meclisince uygun görünenlerden seçilir.

Hukuk fakültesinden iyi derece ile mezun olan hakim savcı olmak için başvuranlar yazılı sınav sonunda aldıkları puana göre sıra ile atanır sözlü sınav yapılmaz stajyer hakim savcılar bir yıl içinde verdikleri kararlar sözlü sınav gibi değerlendirilir başarılı olanlar devam eder

5 madde Suçluların yargılanmasına başlandı ğı tarihten itibaren en fazla dört ayda karar verilir bir hakime günlük en fazla on dava verilir biten davaların boşluğu doldurulur 6 Madde Bilirkişilik müessesesi her bıranşın devlette çok üstün makama gelmiş emekliler

den seçilir hakimlerin tanıdıklarından değil. 7 madde Avukatlık müessesesi mahkemeler tarafından boroların teklif ettiği uygun gördüğu kişiler dışında kimse tarafından kullanılamaz 8 madde Hakimlerin tayinleri elindeki davalar bitince yürürlüğe girer.

Yukarda yazdıklarım üzerinde tartışılması nı düşündüğüm hepsi benim şahsi düşüncem bu konuda ilaveler yapılır çıkartmalar yapılır en doğruyu bulup uygulanmalıdır.

İYİ partide Meral Akşener devri kapandı Sayın Akşener e sözünü tuttuğu için taktir edi yorum yenı hayatında sağlık saadetler dilerim şimdi Dervişoğlu göreve geldi istediği fırsatı verdiler Sayın Cumhurbaşkanı ile mücadele edeceğini söyleyerek göreve başlıyor bu işi Meral hanım ilk günden itibaren yaptı son seçimde vaz geçti seçmende gereğini yaptı Dervişoğluna tavsiyem iktidarı AKP yi her an tenkit etmek yerine Türkiye Cumhuriyetinin ihtiyacı olan projeleri icraatları yapmasını sağ lamaya katkı ver o zaman kıymetli olursun yoksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi duyanları caydıramazsın. Bence ilk iş İYİ parti ayrılanların geri dönmesini sağlamalıdır bu konuda taviz vermekten çekinmemelidir.

Hoş geldin Göztepe Eyüp spor dan sonra doğrudan süper lige çıkan ikinci takım oldu inşallah kalıcı olurlar Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü en büyük şehrini temsil ettikleri için daha çok çalışmalı ve şüper lig Şampiyonluğu için mücadele etmelidirler Cumartesi oynanan FB BJK derbisinde çok zevkli bir maç bekliyordum Kaliteli insanların yönetimde görev aldığı Türkiyenin güzide bir kulübünde sahaya çıkan sporcuların da aynı ruh haliyle rakbinii sakatlamak için değil adam gibi futbol oynamak için sahaya çıkmalarını istiyordum bence kırmızı kart gören rakibini sakatlamaya çalışan futbolcunun BJK kulübün de yeri olmamalı derhal gönderilmeli diğer kulüplere örnek olmalı.