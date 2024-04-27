Vatanımız eşsiz

Bu kadar güzel dünyanın en muhteşem yerinde dünyaya gözlerimizi açtığımız için yaradana ne kadar şükretsek az Allah bize cennette yaşam şansı vermiş bu kutsal topraklar Osmanlı imparatorluğu döneminde işgal edilmiş insanlar bu durumdan Allah'ımızın yardımı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün dehası sayesinde çok büyük savaşlara girmiş gavurları öldürmüş bu vatanı bize ter temiz teslim etmiş gençlere ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muhafaza edeceksin demişti eğer Atatürk'ün emeklilerin bu günkü düştüğü duruma ihtimal verseydi ey Türk gençliği diye başlayarak talimat verirdi.

Önümüzde kurban bayramı var şeker bay ramında yazmıştım emekliye verilecek bayram harçlığı ne kadar olmasını aksi taktirde seçim sonuçlarında hüsranala biter benim sesimi duyan olmadı sonuç hüsran şimdi bana kurban bayramı için ne yazacaksın diyorlar ben sözümün kıymeti olmayan yerde kimseye bir şey söylemem kutsal kitabımız kuranı kerim in humase süresinde emirlerini ciddiye almayana ne dersen de anlamaz o kabir azabı cehennem azabını düşünmez içine şeytan girmiştir son anda bazı şeyleri anlasada her şey boş kul hakkının emeklinin hakkının helali alınamaz cehennemden kurtuluş yoktur.

Dün evden çıkınca mülkiyeti maliye bakan lığına ait Çankaya'da İstatistik kurumuna kiraya verilmiş binaya bakınca önce çok kızdım koskoca Türkiye Cumhuriyetine hakaret dedim sonra Sayın Maliye bakanının tasarruf genelgesini hatırladım Sayın bakanın emeklinin bugün içinde bulunduğu sefaletin önüne geçmek için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını düşündüm önümde saygı ile eğiliyorum. Sözünü herkesin tutup tasarruf etmesini istiyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cennet vatanda bir ayda 1.400.000 tl maaş alanla bir ayda 10.000 tl emekli maaşı maaşı demiyorum çünkü maaşın kelime anlamı bir insanın geçinebileceğini ifade eder maaşı demek uygun olur mu bilmiyorum bir arkadaş tv de bunu emekli sadakası diye ifade etmişti ben bir isim bulamıyorum fakat bunu Allah ın kabul etmesini düşünmüyorum çünkü Allah adaleti istiyor bu kadar haksızlığı affetmiyor ayette aynen geçiyor 31 mart seçimlerinde AKP nin Ankara büyük şehir belediye başkanı adayı Turgut Altınok un mal beyanında gösterdiği mallar hiç bir şey değilmiş .

Bu cennet vatanda meğer ne Altınok lar varmış haberimiz olmamış helal yollardan herkese hesabını vererek kazanan vergisini ödeyip kazancını helal ettirenlere saygı duyuyorum haramzadeleride Allah a havale ediyorum o ne yaparsa iyi yapar. Fazlada geç kalmaz onun tokatının acısı dinmez kırk tane cami okul yaptırsan da affı olmaz.

Bu gün FB BJK Futbol takımları süper lig maçı yapacaklar seyir zevki çok centilmenlik içinde hak edenin kazandığı bir maç olması dileği ile Türkiye Cumhuriyetinin şerefli namuslu insanlarının yönettiği bu maçta hakemlerin kararlarının tartışılmadan sonuçlanmasını istiyorum iki takımında genç futbolcularını gözlerinden öpüyorum onları Allah a emanet ediyorum sakatlanmadan maçı tamamlamalarını Allah tan niyaz ediyorum.