Neden azalıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gücü genç nüfustur. Ben etrafıma bakıyorum; ya çocuk yok, ya da bir çocuk. Bayağı araştırdım, iki çocuk oranı yüzde onu geçmiyor. Başkan üç çocuk derken, bu günlerin gelecekte ekonominin etkisini çocuk yapacaklara mani olduğunu hesap etmemiş. Evlenme çağındaki gençlerle görüştüğümüzde, düğün masrafları ve ev kurma maliyeti evlenmekten vazgeçmelerine neden oluyor. Yirmi otuz sene sonra Türkiye'de genç nüfus yüzde 60 ile yüzde 80 azalacak. Sığınmacılar, Türklerin aksine en az beş, ortalama sekiz çocuk sahibi oluyorlar. Yirmi otuz sene sonra sığınmacılar çoğunlukta olacak; bu, en büyük güvenlik sorunudur. Bununla ilgili tedbirler alınmazsa, ülke yabancıların hakimiyetine girer. Bundan çıkış çok zor. Yabancıların Türkiye'de doğan çocuklarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi derhal kaldırılmalıdır.

Bugün gençlere verilen eğitim, anaokulu, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Dün yaşadığımız eğitim konusundaki başarısızlıklarımızdan anlıyoruz ki, bu çok ciddi bir meseledir ve bilim çağında muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için ilk iş çağdaş eğitim hizmetlerini okullarda uygulamaya başlamalıyız. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı eğitim gençlere verilmelidir. Gençlere uygulamalı eğitim verilmelidir. Okuduğunu uygulayan, o bilgiyi unutmaz; sadece ezbere dayalı öğrenilenler çabuk unutulur. Okullarda fen dersleri yanında mesleki eğitim ve sanata dayalı eğitimlere ağırlık verilmelidir. Eskiden çocukluğumuzda Niğde Lisesi'ni bitiren tüm öğrenciler bir enstrüman çalardı. Bunun önemini hafife almamak lazım. Müzik dersi böyleyse, gerisini siz düşünün. Liseyi bitiren her genç, siyasal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, tıp fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi veya İstanbul Teknik Üniversitesi'ni rahatlıkla bitirebilirdi. Bu, lisede alınan eğitimin kalitesinden gelirdi. Şimdi aileler, çocuklarını özel kolejlerde okutmak için büyük paralar harcıyorlar. Ben eğitim konusunda belediyelerin eğitimine katkı vermek için bütçelerinden belirli bir fon ayırması gerektiğine inanıyorum. Türk gençliğine yapmaları gereken en önemli katkı, eğitimli bir toplum olmasıdır.

İYİ Parti genel başkanını seçiyor. Üç aday var, üçü de değerli insanlar ve ülkemize hayırlı hizmet edeceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sayın Meral Akşener'e, verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ediyorum. İnşallah siyaset dışı hayatında tüm yaşamının en mutlu, huzurlu, sağlıklı ve neşeli günlerini ailesiyle birlikte uzun ömürler yaşarlar.

Mevsim itibariyle sıcak havalar başlıyor, tabiat uyanıyor, çiçekler açıyor; her yer cennet gibi. Yürüyüşlere başlıyoruz; fakat meteoroloji çamur yağacağını söylüyor. Bu, havaların kirli olduğunu gösteriyor. Kanser vakalarının artmasının sebebi hava kirliliği olabilir diye düşünüyorum. Maske takmak, çözüm olabilir mi, bilemiyorum; çünkü oksijen alımımızı azaltır. Velhasıl, ne yapmamız gerektiği konusunda kararsızım. Belki sahillere gitmek isabetli olur diye düşünüyorum. Evet, en iyisi en kısa sürede yazlığa gitmek.





