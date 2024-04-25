ZAMLI DEMOKRASİ (1)

Her siyasi iktidarın bir zam tespiti bulunuyor. AKP’nin de 23 yılda her yıl için bir zam tespiti bulunuyor. Bunu demokrasi için yaptığını halka inandırmak… Halkı “zamlı demokrasiye” alıştırmak… İktidarlar zamlı demokrasinin nimetlerini topluyor. Sonra da diyorlar ki; enflasyon yani fiyat artışları üç haneli rakamlardan iki haneli rakamlara indi… Türkiye 2011 yılına zamlı demokrasi ile girdi. İşte 2024 yılının demokrasi zamları Trafik cezaları… Pasaport ve silah ruhsat harçları ile kabahatler yasası çerçevesinde uygulanan idari para cezaları arttı.

Pasaportların 1 yıllık harcı, silah taşıma ruhsatı harcı, alkollü araç kullananlar, kırmızı ışık ihlali yapanlara, hız limitini aşanlar, ceza ödeyecek.

Sınırdan girmek de zamlandı. Tek giriş, müteaddit giriş, transit vizesi, çift transit korkunç artı. Yeni bir araba mı aldınız? Hazır olun! Hem Katma Değer Vergisi (KDV) hem de Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) aldığın yakıta da ödeyeceksiniz. A sınıfı sürücü belgesine, B sınıfı sürücü belgesine, E sınıfı sürücü belgesine astranomik zamlar ödeneceksiniz. Uluslararası sürücü belgesi mi alacaksınız? Yüksek harç verileceksiniz. Silah taşıma “izin belgesi” her yıl için boş bırakılır mı?

Silah bulundurmaya yüksek vergi ödeyeceksiniz. Baksanıza yurttaşlar silahlı kuvvetler gibi örgütlenmişler. Büyük şehirlerde silahlı çatışmalar can alıyor. Kabahatler Yasası’nı neden çıkardık. Avrupalılaştığımızdan… Bu kapsamda dilenciler, kumar oynayanlara da para verilecek.

Sakın ha siz siz olun kaldırımları işgal etmeyin… Kaldırımı işgal eden veya mal satışı yapan kişilere, kaldırımlara izin olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişilere para ödeyecek… Zamla demokrasi bununla da kalmıyor. Kamu binalarında, toplu taşıma araçlarında, kahve gibi kapalı alanlarında sigara içmenin cezası çok yükseltildi.

Ayrıca kimlik bildirmeyen, açıkta silah taşıyanlar, İzinsiz afiş asanlar korkunç ceza ödeyecek. Ya çevreyi kirletenler… İnşaat atıklarıyla çevreyi kirletirseniz para ödeyeceksiniz. Sakın gürültü yapmayın! Konutlar için, ulaşım araçları için, iş yeri ve atölyeler için, fabrika, şantiye ve eğlence mekânları için yüksek cezalar çıkarıldı. Zamlı demokrasiye alışık olan halkımız, “kırmızı, sarı ve yeşil ışık kuralına” uymama hastalığına yakalandığımızı fark eden siyasi irada çözümü buldu. Kırmızı ışık ihlali yaparsanız 3 bin TL, üzüntüden ya da neşeden Alkollü araç kullanırsan bir seferde 5 bin TL, 2. seferde 7 bin TL, uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar ucuz kurtulmuyor.

Hızlı yaşamayı sevseniz de siz siz olun hız sınırını aşmayın!

140 lira ile 290 lira arası para ödersiniz. Hızını azaltmadın, önündeki aracı yakın mesafede takip ettin, sağa-sola adam gibi dönmedin yüksek para cezası ödeyeceksin! Lastiklerin kabak olmayacak, ışıkların uzağı yakını iyi gösterecek, yoksa yandın! 66’ya bağlamışlar...

Taksimetren, takografın yok mu ceza vereceksin Aman Allah’ım, daha ne zamlar ne zamlar… Bir hafta içinde AKP iktidarı akaryakıta 2-3 kez zam yapıyor. Bu zamlar hemen ekmeğe aşa bindiriliyor ( Devam edecek) &&&