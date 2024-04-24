RESEPSİYONDA SICAK SAATLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te verdiği resepsiyonda sıcak saatle yaşandı.

TBMM Başkanlığı hazırlıklarına aylar öncesinden başlamış. Kutlamlar 20 Nisan günü başladı. Üç gün boyunca Meclis Bahçesi’nde, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve 28 ülkeden gelen yabancı çocuklarla birlikte konserler, mapping, ışık, lazer gösterileri düzenlendi.

Bu sene törenlere dost ahbap yakını değil, TUBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığının düzenlediği çeşitli yarışmalarda ödül alan 300 çocuğumuz Ankara’da düzenlenen törenlere davet edilmiş.

Zafer Gazetesi’nin deneyimli yazarı gazeteci Erdem Noyan’ın verdiği bilgiye göre, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, bu çalışmaları büyük bir titizlikle takip etmiş. Erdem Noyan “Yaklaşık 30 yıldır Parlamento muhabiri olarak görev yapan bir gazeteci olarak ilk kez farklı bir 23 törenlerine şahit oluyorum. 23 Nisan etkinliklerinin bu derece başarılı olmasının en büyük mimarı Numan Kurtulmuş’tur. Ancak, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’un emeği büyüktür” diyor.

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Gelelim gecenin sıcak saatlerine. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı. Salona ilk gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekilleri oldu. Bakanlar Kurulu’nun tüm üyeleri resepsiyonda idi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyona yoğun katılımın olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona saat 20.15’de geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle sohbet ederken, AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Özgür Özel’e “Cumhurbaşkanımız burada çalışıyorlar, sizi çaya davet ediyor” dedi.

Gazeteciler Meclis’in Mermerli Salon’a yöneldi. Salona girildiğinde Cumhur İttifakı Partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandığı görüldü. Öyle anlaşılıyor ki “Çay Daveti” önceden planlanmış. Televizyonlara ve gazetecilere kısa bir görüntü almalarına izin verildi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bulunuyordu.

Ancak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyonda bulunmasına karşın davet edilmediği görüldü.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeden sonra Özgür Özel gazetecilerin sorusunu yanıtladı:

"Hasan Bey'le bizim Özel Kalem görüşecekler, gelecek hafta içinde uygun bir tarih belirlenecek. Sayın Cumhurbaşkanıyla da iki özel kalemin varacağı bir mutabakata göre görüşeceğiz. Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz." dedi.

Gazeteciler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay davetine neden davet edilmediğini sordu. “Böyle bir davet gelmedi, biz de katılmadık” yanıtını verdi. Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık." karşılığını verdi.

Resepsiyonda gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı. Bahçeli Mecli’teki 23 Nisan görüşmelerine de katılmamıştı. Resepsiyonun sonuna doğru, MHP’li bir kurmaya “Bahçeli’nin neden katılmadığını sordum. Adının açıklanmasını istemeyen MHP’li kurmay “Genel Başkanımız ameliyat olacak, bu nedenle 23 Nisan etkinlerine katılamadı”dedi.

Bu yıl 104. yılını kutladığımız 23 Nisan törenleri ile sert esen iktidar-muhalefet çekişmesinin, ileriye doğru daha yumuşak diyalog içinde geçeceğini gördüm.



