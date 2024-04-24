1 Mayısa doğru

1 Mayıs işçi bayramı bir hafta kala taksim meydanı kısıtlaması ile tartışılmaya başlandı İstanbul valilik makamı çok önemli bir makam bu makama mesleğinde donanımı ile öne çıkan meslektaşlarının önceki icraatları ile takdirini kazanmış devleti yönetenlerin itimat ettiği kişikli bilge insan atanır İstanbul valilik makamın da oturan Sayın vali kısıtlamayı açık arken 16 milyon İstanbulluların da kabulleneceği yalnız işçilerin değil 84 milyon dünyanın en üstün muhteşem Türk vatandaşlarının da bayramı olan 1 mayıs kısıtlamasının haklı gerekçesini açıklaması çok isabetli olurdu şimdi sendikalarla devlet karşı karşıya

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette çok değerli valiler geldi.

Bir Enver Hızlan , Recep Yazıcıoğlu , Mustafa Yıldırım ,gibi çok yakın tanıdığım onlarca çalıştıkları illere imza atan valiler vardı bir örnek vereyim Mustafa Yıldırım Çorum valisi idi o yıllarda gösteri yürüyüşlerinde vatandaş devlet çatışmaları tv lerde günlerce haber olur du bu çatışmaların olmadığı il Çorum du nedeni çok basit Sayın vali Çorumda yürüyüş ve miting alanı olarak tespit ettiği yerde Türk bayrağı dışında bayrak taşınmasını ve terör örgütleri lehine slagon atılmasını yasaklamış bunların dışında gösteri yapanlara polis müdahale etmeyecek polis göstericilerin güvenliğini sağlayacak onların alanları dışından sadece takip edecek kararını almıştır.

Vali Mustafa Yıldırım ın bu kararı ile devlet millet birbirinden ayrı yürüdüğü için kimse provokasyon yapama dı olay çıkmadı sonuç olarak haber niteliği olan hiç bir şey de olmadığı için gazete ve tv lerde yayınlanmadı sonraki günlerde Corumda gösteri yürüyüşü için müracaat yapanda olma dı Tokatta Amasya'da gösteri yapanlarla polis çatışmaları çok büyük olaylar olarak yayınlandı buradan çıkan çok önemli bir ders var Vali bir İlde Cumhurbaşkanını Bakanları devletin bütün gücünü temsil ediyor onun için bu makamlara atama yaparken makamı kullanacak donanımı olanları seçmek ve dışarıdan müdahale etmemek gerekir vali iç işleri bakanlığından emir beklemeden yapılması gerekeni yapmalıdır örneğin son depremde valiler askere deprem olur olmaz müdahale emri vermeliydi.

İYİ parti genel başkanı Meral Akşener hanım sözünde durdu yeniden başkanlığa aday olmadı şimdi İYİ partiyi eski başarıya kim taşıyacak üç aday var bana göre üçüde çok değerli insanlar Meral hanım müdahale etmez se hepsinin kazanma şansları aynı müdahale ederse kimin kazanmasını isterse o kaybeder çünkü tarihte örnekleri var rahmetli Kenan Evren Özal ın kazanmasını istemiyordu müda hale etti tersi oldu. Özal kazandı.

Dün BJK Ankaragücü maçı berabere bitti hakem kararları tartışılacak bir şey olmadı İstanbul'da ikinci maçta hak edenin kazanmasını istiyorum Sivas maçında uyduruk bir penaltı ile FB nin iki puanını kaybettirenleri ben Allaha havale ediyorum öyle olaylar gördüm ki haksızlık yapanların hepsi perişan oldular maçı yöneten hakeme çok büyük bir fırsat doğdu penaltıyı vermemişti çünkü penaltı yoktu futbolcu topu avuta atmış sonra kaleciyle teması olmuştu var çağrısında olayı izledi eğer gördüğü doğruyu değiştiriyorsa bu günahı hiç bir zaman ödeyemez tarihe sıradan bir adam olarak geçecektir. Şampiyonluk bu nedenle kaybedilirse FB ligden çekilip bir alt ligden devam etme hakkını elde etmiş olacaktır gereğini yapacaklarına inanıyorum.

Bu kadar haksızlıkların yapıldığı bir ligde FB nin oynamasına gerek yok biz Avrupa'da oynarız dünyaya FB nin gücünü gösteririz.