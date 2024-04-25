FAHİŞ FİYAT SÖYLEMİ

Son söyleyeceğimi ilk baştan söyleyeyim ve sonra neden böyle bir iddiada bulunduğumun gerekçelerini ise sonradan sıralayayım: Serbest piyasa ekonomisinde fahiş fiyat olmaz…

Açıkça söylemem gerekirse birilerince durmadan tekrarlanan bu fahiş fiyat söylemi artık kabak tadı vermiş bulunmaktadır!

Artık kabak tadı veren bu konuyu niye açtım derseniz: Geçenlerde cumhurbaşkanının seyahat ettiği uçağa davet edilen bir yandaş medya mensubu Recep Bey’e şöyle bir çanak soru sormuş: “Sayın Cumhurbaşkanım, gıdada özellikle son dönemde, son bir yılda hiçbir ekonomik gerekçeye tabi olmayan fahiş fiyat uygulamaları görüldü. Bununla birlikte toplumda, kafelere ve restoranlara yönelik boykot yapıldı. Hafta sonunda, geçtiğimiz süreçte. Gıdada bu fahiş fiyatla ilgili mücadelede kimine göre ambalajların üzerine ürünün kendi fiyatının yazılması gibi öneriler var. Fahiş fiyata yönelik yeni bir yol haritası ya da yeni bir adım var mı? Örneğin hapis cezası da düşünülebilir mi?” Demiş…

Recep Bey’in bu çanak soruya cevabı şu şekilde olmuş: “Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.” Demiş…

Eh soruda zaten böyle bir cevap alabilmek için sorulmuş anlaşmalı, çanak bir soru…

Şimdi arkadaşlar bakın serbest pazar ekonomisinde hiçbir şekilde fahiş fiyat artışı olmaz! Olmaz çünkü serbest piyasa ekonomisinin temel dinamikleri böyle bir olguya asla izin vermez!

Fahiş fiyat, karaborsa ve aşırı kar sadece tekel, kartel ve oligopollerin olduğu emir komuta ekonomilerinde ortaya çıkar!

Hele hele Türkiye’deki yeme içme sektörü gibi serbest rekabetin olağanüstü yoğun olduğu ve talebin de keyfe keder oluştuğu bir sektörde fahiş fiyat oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir!

Peki, Türkiye’de fahiş fiyat var mıdır?

Elbette vardır…

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları fahiştir…

Elektrik ve doğalgaz fiyatları fahiştir…

Vergiler ve harçlar fahiş derecede yüksektir…

Dikkat ederseniz bu fiyatların tamamı da Recep Bey’in iradesi ile belirlenen fiyatlardır.

Böyle belirlenen fiyatlara bir örnek vermem gerekirse; noterden iki sayfalık bir vekâletname çıkarmak yaklaşık bin, bin beş yüz liradır, bu fiyatın çok büyük bir kısmı da harç ve vergilerdir işte fahiş fiyat tam da bu değil midir?

Tamam, sıradan dar gelirli bir vatandaş için lokanta, otel ve cafeler falan çok ama çok pahalı gelmektedir ama bunun suçu da gene Recep Bey’indir. Recep Bey’indir çünkü aslında buralarda fiyatlar yüksek değil Türkiye’de gelirler çok ama çok düşüktür. Gelirlerin bu kadar düşük olması da uzun zamandır uygulanan emek karşıtı sermaye yandaşı saçma sapan ekonomi politikaları ve Recep Bey’in tercihlerinin sonucudur.

Şunu da söylemek isterim; sopalı ekonomi yönetimleri başarısız olmaya mahkûmdur! Zart zurt ederek, emir komuta ile üretim, tüketim ve fiyatları kontrol etmeye kalkan SSCB’nin içine düştüğü korkunç perişan hal herkese ders olmalıdır.

Sonuç olarak şunu söyleyerek yazıma nokta koyayım: Bir iktidarın kontrol edeceği, etmesi gereken tek bir fiyat varsa o da paranın fiyatıdır, yani paraya değer kaybettirmemek, enflasyona geçit vermemektir.