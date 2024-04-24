ENFLASYON AHLAKSIZLIĞI AZDIRIR

Cüppeli Ahmet Hoca diye bilinen biri var; Ahmet Mahmut Ünlü…

Bu kişi tuhaf söylemleri ile zaman zaman epey bir gündem oluyor. Malum iktidar yanlısı biri ve bu kişinin ekonomik krizi savunduğu krizin faydalarından dem vurduğu için gündem olan son paylaşımı benimde dikkatimi çekti.

Ahmet Bey ekonomi, sürekli gelen fahiş zamlar ve hayat pahalılığı ile ilgili "İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama onlara da zam geliyordur herhalde. Senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Günahlara karşı eğilim azalıyor ama imkân azalıyor" sözleriyle son dönemde yapılan zamların ortaya çıkan hayat pahalılığının aklınca olumlu yönlerine işaret etmiş kendince iktidarı savunmuş.

Uğur Mumcu her zaman haklı çıkıyor bu memlekette bilgisi olmadan fikri olan ve durmadan ahkâm kesen bunun gibi bir sürü zevat var ne yazık ki.

Bu kişinin zırvalarına karşı önce şunu söyleyeyim enflasyonun aşırı miktarda olduğu, gelir dağılımının aşırı miktarda bozulduğu her ülkede yoksulluk ve yoksunluk ortaya çıkar. Yoksulluk ve yoksunluk ise insanları çoğu zaman ahlaksızlığa ve hatta suça yöneltir.

Siz geneleve düşen, hayat kadını olup etini pazarlamak zorunda kalan tek bir zengin çocuğu, varlıklı aile kızı gördünüz mü?

Elbette göremezsiniz bunlar hep yoksulluğun, muhtaçlığın ve düşkünlüğün ahlak kurallarını ortadan kaldırması yüzünden ortaya çıkar.

Atalarımız zor oyunu bozar demiştir aç kalan insan her türlü ahlaki ve yasal kuralı çiğner daha da doğrusu çiğnemek zorunda kalır.

İnsanları yok yoksun, aç biilaç çaresiz bırakırsan o insanın kötü yollara sapması ahlakı ve hatta kanunları hiçe sayması kaçınılmazdır.

İçki kumar meselesine gelince bir kişi kumar, alkol ya da uyuşturucu bağımlısı ise zaten fiyatına miyatına bakmaz çalar çırpar gene bunları bulur konunun zamlar ile bir ilgisi yoktur…

Enflasyon denilen bela bir toplumda en büyük zararı ahlaka verir, önce iktisadi ilişkilerde ahlak ortadan kalkar; kimse sözünü tutmaz ödemesini yapmaz olur, sonra da toplumda yavaş yavaş ahlak ortadan kalkar.

Enflasyon bir toplumda ahlaksızlığı azdıran en önemli unsurdur.

Aslında enflasyon yaratmanın kendisi de bir tür ahlaksızlıktır denilebilir, çünkü enflasyon sonucunda sen kişilerin cebindeki parayı haksız ve adaletsiz bir şekilde alırsın, çok büyük bir servet transferi yaratırsın.

Diğer yandan bebeğine mama, anasına babasına ilaç, çoluk çocuğuna kitap defter alamayanları görmeyip zina kumar mumar diyerek zamları savunmak akıl dışılığın dik alasıdır.

Ne yazık ki bu toplum daha da doğrusu bu toplumu uzun süredir yönetenler akıl ve izandan kopmuş ve bu Ahmet Efendi gibilerin çizgisine gelmiş bulunmaktadırlar, bu toplumsal felaketimizdir.

Güya dinlerin sosyal adalet ve insandan yana olduğu, komşusu açken tok yatan bizden değildir denildiği falan iddia edilir ama kendini din adamı diye takdim eden bu kişinin enflasyon ve zamlar yüzünden aç biilaç yatanları görmeyip iktidarın saçma sapan politikalarına savunmak için bu sözleri sarf etmesi gerçek yüzleridir.

Sosyal adaletten yana olanlar için doğru olan aç biilaç halka sahip çıkıp enflasyon ve hayat pahalılığı yaratan iktidara uyarıda bulunmaktır.

Aslında hemen hemen tüm din adamları aynı kafadadır, altın tahtta oturan kıymetli taşlarla süslü taçlar takan Papa’nın ihtişamlı tapınaklarda aç çocuklar için dua etmesi de aynı zihniyetin bir ürünüdür.

Bunlar halkın gerçekleri fark ederek tepki vermesini engellemeye, kısacası halkı uyutmaya çalışan iktidar yandaşlarıdır…