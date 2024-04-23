23 Nisan Ulusal Egemenlik bayramımız kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti misakı milli hudutları için de yaşayan 84 milyon Türk vatandaşlara kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye cumhuriyetinde yaşayan yurttaşlarımı zın bildiği gibi Osmanlı Devleti İngiliz Fransız Yunanlılar tarafından 300 bin kişi ile işgal edilmiştir. İnsanların egemenliğine son verilmiş halk perişan durumdadır. Bu durumu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun işgalden kurtulması için 19 mayıs 1919 da Samsun'dan başlayan Türk milletinin kurtuluşu için harekete geçmiş çok büyük savaşlara girmiş yüz binlerce şehit kanı ile kazanılan zaferlerden sonra vatanımızı kurtarmıştır. Bundan sonra yapılacak işler için halkın yönetim biçimini tayin etmek zamanı gelmiştir bu yönetim biçimi Cumhuriyettir bunu meclis sağlayacaktır. Onun için Türkiye Cumhuriyeti büyük millet meclisinin kurulması için karar verilmiştir.

23 Nisan 1923 te Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti büyük millet meclisi kurulmuş ve bu günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Bunun çok büyük anlamı vardır kurulan ulusun egemenliğini kim koruyacak bunu Çocuk yaştakilere öğretmek onlara vatan sevgisini aşılamak büyüdüklerinde üzerinde yaşadıkları bu kutsal topraklara sahip çıkmak yönetime geldiklerinde halkım refah seviyesini artırmak için görev almalarını sağlamak için egemenlik ve çocuk bayramı olarak ilan etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti büyük millet meclisi Anadolu'nun çeşitli illerinde öne çıkmış bilge insanlardan kurulmuştur bu insanlar kimsenin etkisinde kalmadan hür iradeleri ile halkın refah seviyesini artırmak için yapılacak işler için çıkarılması gereken kanunları tartışıp en doğrusunu bulup yasalaştırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin karakteri yüksektir Türk milleti çalışkandır Türk zekidir diyerek başladığı konuşmasında çok önemli konulara işaret etmiştir ulusun ileri medeniyetler seviyesine ulaşmasının için ziraatin hayvancılığın yanı sıra fabrikaların kurulması bu Fabrikalarda üretilenlerin bütün dünyaya satılmasına ihracata Türk parasının değerinin ne kadar önemli olduğuna varıncaya kadar tarihi çok önemli kararlar almasını sağlamıştır yaşamı boyunca üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklara faydalı yurttaşların lehine kararlar almasını sağlamıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim için çok önemli bayramdı Atatürk ün dediği gibi en büyük bayramdı günlerce önceden hazırlıklar başlardı ben Ankara da 19 mayıs standındaki törenlere katılmıştım Gazi eğitim öğretmen okulu öğrencilerinin harp okulu öğrencilerinin gösterileri yaptıkları akrobasi hareketleri muhteşemdi büyüleyici idi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz günleri yaşardık.

Tekrar o günlerin yaşanması mümkün mü bilemem ama ben yaşayacağımıza inananlardanım yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ne mutlu Türk'üm diyene.

Dün FB puan kaybetti verilen penaltı da futbolcu topu avuta vuruyor sonra kaleciyle teması oluyor top avuta çıkmış nasıl penaltı genç hakem eğer doğru karar verseydi tarihe geçerdi önce penaltıyı vermedi.