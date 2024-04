Her şeyin başı sağlık

İstanbul'da önceliği olan ilk iş yarın deprem olacakmış gibi depreme İstanbul'u hazırlamak olmalıdır meclis çoğunluğunu da seçmenler verdi engel azaldı en kolay ve hesaplı olan güçlendirme halkı bilinçlendirmek az da olsa destek 5 milyon insanı yara almadan kurtarır büyük şehir yanı sıra 25 ilçe belediye depreme öncelik verir yeniden yapmakla güçlendirmek le depremin zararı asgariye indirilebilir indirilmelidir çünkü felaketin yaptığı yıkım insan kaybının telafisi olmuyor 84 milyonu ilgilendiriyor zarara sokuyor. Her şeyi devletten beklemeyip halka en yakın olan belediyeler bu işi ciddi bir şekilde ele alıp vatandaşın önünü açmalıdır bazı bölgelerde bir kat fazla yapma izni yeterlidir en kısa sürede müteahhitler bu işi çözer.



36 .Kalp Haftasındayız sağlık her şeyin önünde çünkü ne kadar malın olursa olsun sağlığınız yerinde değilse her şey boş onun için anne karnında başlayıp hayatın sona erme sine kadar aralıksız çalışan kalbimizin sağlığı için dünya çapında doktorlarımız var Canan Karatay başta yüzlerce dünyanın en iyi hekimlerin kalp sağlığı konusunda ortak fikri beslen me yediğimizi içtiğimizi bilinçli olarak tüketme liyiz bu hususta ortak karar fazla kilo vücudun yağlanması obezite hareketsizlik kalp krizine sebep oluyor un seker sağlıksız yağları tüket mememiz gerekiyor her gün belirli miktarda yürüyüş spor yapmamız adelelerimizi çalıştırmamız uzun yaşamamız için gerekiyor ben doktorların pek hoşuna gitmeyecek ama söylemeden duramam kalp dışındaki verilen ilaçları kullanmamanızı tavsiye ediyorum çünkü bizi yaratan vücudumuzu ilaçlara göre değil yediğimiz yiyeceklerden aldığımız besinlere göre kodlamıştır fazla ilaç kullananlara dikkat edin hiç neşeli günler içinde olmadıklarını kahkaha atmadıklarını devamlı bir uyku halinde olduklarını görürsünüz işin en önemli olanı kendilerini ilaçların iyileştirecek olmasına inanmış olmalarıdır.

Son yıllarda ABD Avrupa Alternatif tıp dediğimiz bizim koca karı ilaçları olarak ebele rimizin büyüklerimizin yaptıkları doğal takviyeler tabiattaki varlıklardan alınıp yapılan karışımlar revaçta birde bunların yanı sıra kutsal kitabımız kuranı kerimin işaret ettikleri dualar var tıbbın aciz kaldığı hastalıklar var bende tıp taki tanımı göz kapağı düşüğü olan bir hastalık yaşadım doktorlar bana bu hastalığın tıbben yapılacak tedavisiyok bir ay sonra gözün kendi kendine açılacağını altı ayda şaşı göreceğimi ondan sonra gözün kendi kendine normale döneceğini söylediler çok üzüldüm ve hemen yakın dostum olan Muharrem Örsü aradım konuyu anlattım hiç üzülme hemen gel dedi gittim bir bardak su yanıma koydu başıma eli ile dokunup okumaya başladı.

Benim başımda bir şeyler olmaya başladı sanki balyozla birile ri vuruyor gibi bir şeyler hissettim gözüm açıldı o okunan suyu da içtim fakat şaşı görüyordum yarın geleceksin halledeceğim dedi gittim yüz de 80 civarında şaşılık azaldı iki gün sonra gittiğimde tamamen geçti doktorlar inanamadı beni bu adama götür dediler hoca münevver bir adamdı doktorlarla görüştüler sonucu ne oldu ben bilmiyorum benim bildiğim gözümü hocanın dua ile tedavi ettiğidir. Sonraki günler de etrafımdaki bir çok insanın rahatsızlıklarını tedavi etti hoca bu işlerle ilgili maddi bir menfaat almadı çünkü eğer para alırsam o zaman tedavi edemem benim gücüm para almadığım için var derdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde uyusun Allah hoca ile öbür dünyada da komşu eylesin.



FB bu akşam Sivassporla maça çıkıyor kadrolara bakarsak FB kazanır fakat maçlar oynayarak kazanılıyor siz ne yaparsanız yapın oyuncular sonucu tayin ederler penaltıyı ata mayan futbolcunun kabahatini teknik adama yüklemek İsmail Kartal ı eleştirmek yanlış Cengiz Ünler denilen bir futbolcu aldığı çok büyük paraları helal ettirmezse çıkıp adam gibi oynamazsa İsmail Kartal ne yapsın lafa gelince milli futbolcu penaltıya gelince hava FB bu çocuğu derhal ne pahasına olursa olsun kov malıdır penaltıyı bile atamayanın şanlı FB de yeri olamaz kime hizmet ediyor.